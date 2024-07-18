Einige Linien des Territoriums Essonne Sud-Ouest werden durch den Durchzug der Olympischen Flamme am 22. Juli 2024 unterbrochen.
Nachfolgend finden Sie die Liste der betroffenen Linien:
- Zeile 1: Details zu Störungen anzeigen
- Zeile 2: siehe Details zu Störungen
- Zeile 3: siehe Details zu Störungen
- Linie 5: siehe Details zu den Störungen
- Zeile 6: siehe Details zu Störungen
- Linie 330: siehe Details zu Störungen
- Linie 331: siehe Details zu Störungen
- Linie 332: siehe Details zu Störungen
- Linie 91-07: siehe Details zu Störungen
- Zeile 913.10: siehe Details zu Störungen
- Linie 913.08: siehe Details zu Störungen
- Linie 913.17C: siehe Details zu Störungen
- Linie 913.50: siehe Details zu Störungen