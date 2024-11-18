Ähnliche Nachrichten

Wie kann man teilnehmen?

: Registrieren Sie sich auf der entsprechenden Seite, um an der Verlosung teilzunehmen und am Ende der Challenge Gutscheine zu gewinnen. Die ersten 245, die sich für die Challenge angemeldet haben, erhalten als Bonus eine Kinokarte! 3. bis 30. November : Versuchen Sie gemeinsam, das Ziel von 323.000 Validierungen auf den in Ihrem Gebiet verkehrenden Linien zu erreichen.

Wer kann teilnehmen?

Alle Reisenden über 4 Jahre, die in dem Gebiet, in dem die Challenge stattfindet, leben oder arbeiten und während des Challenge-Zeitraums über einen gültigen ticket verfügen, können teilnehmen und versuchen, unter den 3 glücklichen Gewinnern ihres Territoriums gezogen zu werden.