Ähnliche Nachrichten

Ab dem 10. Juli 2023 ändern die Linien Ihres Territoriums Essonne Sud Est die Nummer!
Île-de-France Mobilités möchte die Lesbarkeit des regionalen Busnetzes verbessern, indem es an der Nummerierung der Buslinien arbeitet, damit jede eine eindeutige Nummer hat.
Ihr Gebiet, Essonne Sud Est, wird zu den ersten gehören, die von dieser neuen Nummerierung profitieren.
Warum ändert sich meine Busliniennummer?
Das Busnetz in der Île-de-France besteht aus fast 1.500 Linien, und die aktuelle Nummerierung führt dazu, dass viele Linien dieselbe Nummer haben.
Die Tools zur Suche nach Fahrplänen und Routen sind regional, so dass es oft schwierig ist, die Linie zu finden, an der Sie interessiert sind. Zum Beispiel gibt es 13 Buslinien, die die Nummer 10 tragen!
Wie finde ich mich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde in Departements und Sektoren unterteilt, von denen jedes einen eigenen Code hat. Auf dem Gebiet von Essonne Sud Est starten nun alle Buslinien mit 43.
Wann immer möglich, wurde die alte Nummer so weit wie möglich verwendet, um den Wechsel zu erleichtern (Beispiele: 221 wird zu 4321, 225 wird zu 4325 usw.).
Was bringt mir diese neue Ausgabe?
Sie können Ihre Buslinie leichter finden, denn sie wird die einzige in der Île-de-France sein, die diese Nummer trägt! Wenn Sie also seine Nummer in die Suchmaschinen der iledefrance-mobilites.fr-Anwendung oder -Website eingeben, können Sie direkt auf die Informationen zugreifen, die Sie betreffen.