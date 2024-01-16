Ähnliche Nachrichten

Und vergessen Sie nicht, für eine ruhige Reise reisen Sie in Ordnung!

Um in den Bus einzusteigen, denken Sie daran, einen gültigen ticket für den Transport mitzubringen und vergessen Sie nicht, ihn am Eingang des Busses zu entwerten. Eine fehlende Validierung kann Sie einer Geldstrafe aussetzen, selbst wenn Sie eine gültige Transport ticket haben.

Alle Pakete werden akzeptiert (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) und es gibt eines für jede Lebensphase.

Für Gelegenheitsreisende gibt es andere Lösungen:

Bordticket beim Fahrer,

Navigo Easy,

Freiheit +,

SMS-Ticket (senden Sie ENVOL an 93100).

Alle Details zur Tarifpalette von Île-de-France Mobilités finden Sie hier.