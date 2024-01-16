Ähnliche Nachrichten

Jeden Tag sind Sie mehr als 70.000 Reisende an Bord der Busse Ihres Territoriums von Terres d'Envol.
Sie treffen Dutzende anderer Reisender, die wie Sie in aller Höflichkeit und Gelassenheit reisen möchten. Damit dies möglich ist, ist es wichtig, dass sich jeder richtig verhält.
Lassen Sie uns gemeinsam einige Verpflichtungen für angenehmere Reisen im Jahr 2024 eingehen
Begrüßung des Fahrers beim Einsteigen
Höflichkeit, weiblicher Name, Verhalten, das uns in der Gesellschaft ehrt; unverzichtbar für das Zusammenleben. Ich begrüße den Fahrer, als ich einsteige.
Verringern Sie für den Komfort aller die Lautstärke der Geräte
Musik, weiblicher Name, künstlerische Arbeit mit irritierendem Potenzial, wenn sie in hoher Lautstärke gehört wird. Für den Komfort aller drehe ich die Lautstärke herunter.
Warten Sie nicht bis zum letzten Moment, um Ihren Stopp zu signalisieren
Louper, transitives Verb, Aktion, um seinen Stopp nach einem späten Drücken der Stopptaste zu verpassen. Ich warte nicht bis zum letzten Moment, um meinen Stopp zu signalisieren.
Lassen Sie Ihren Müll nicht im Bus liegen
Abfall, männliches Substantiv im Plural, Essensreste finden ihren exklusiven Platz in Mülltonnen. Ich lasse meinen Müll nicht im Bus.
Lassen Sie Ihren Platz frei, wenn jemand ihn mehr braucht
Höflichkeiten, weibliches Substantiv im Plural, eine Reihe von Verwendungen, die ein harmonisches Zusammenleben im Verkehr ermöglichen. Ich lasse meinen Platz frei, wenn ihn jemand mehr braucht.
Um Ihre Zeitpläne einzusehen, gehen Sie zu:
- Die Anwendung und Website von Île-de-France Mobilités > Fahrpläne
- Der X-Thread Ihres Territoriums @Envol_IDFM
Und vergessen Sie nicht, für eine ruhige Reise reisen Sie in Ordnung!
Um in den Bus einzusteigen, denken Sie daran, einen gültigen ticket für den Transport mitzubringen und vergessen Sie nicht, ihn am Eingang des Busses zu entwerten. Eine fehlende Validierung kann Sie einer Geldstrafe aussetzen, selbst wenn Sie eine gültige Transport ticket haben.
Alle Pakete werden akzeptiert (Navigo, Solidarity, Imagine'R, Senior) und es gibt eines für jede Lebensphase.
Für Gelegenheitsreisende gibt es andere Lösungen:
- Bordticket beim Fahrer,
- Navigo Easy,
- Freiheit +,
- SMS-Ticket (senden Sie ENVOL an 93100).
Alle Details zur Tarifpalette von Île-de-France Mobilités finden Sie hier.