Ähnliche Nachrichten

Was ist das?
Seit dem 1. Dezember 2022 wird im Gebiet Argenteuil Boucles de Seine schrittweise eine neue Fahrgastinformationslösung eingeführt. QR-Codes, die an den Haltepunkten eingesetzt werden, ermöglichen es Ihnen jetzt, einfach und schnell die Durchgangszeiten Ihrer Linie sowie die Wartezeit an Ihrer Haltestelle abzurufen.
Wie funktioniert es?
- Scannen Sie den Echtzeit-QR-Code an Ihrer Haltestelle
- Wählen Sie "Nächste Passagen anzeigen"
- Überprüfen Sie die nächsten 2 Passagen der Linie in Echtzeit.
Wo sind sie?
Echtzeit-QR-Codes befinden sich an den Haltestellen Ihrer Buslinien, wie unten beschrieben.
Gut zu wissen!
QR-Codes ermöglichen es Ihnen auch, ein Problem zu melden oder Ihre Meinung zum Betrieb Ihrer Linien (Rezeption, Information, Pünktlichkeit, Sauberkeit, Vandalismus ,...) abzugeben.
Berichte werden automatisch lokalisiert und an die entsprechenden Teams gesendet.
Jeder Bericht ist Gegenstand einer Bitte um schnelles Eingreifen bei den Teams , um das Problem bis zu seiner Lösung zu behandeln.