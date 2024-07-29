Ähnliche Nachrichten

Eine neue Telefonnummer

Um die Reise der Nutzer zu vereinfachen, richtet Île-de-France Mobilités ein Projekt für eine einheitliche Telefonnummer ein. Diese Nummer wird schrittweise nach Gebieten bereitgestellt.

Schließlich können Reisende eine einzige Nummer in der gesamten Île-de-France kontaktieren, um eine Frage zu öffentlichen Verkehrsmitteln zu stellen.

Dieser Service wird bereits im Wohngebiet Argenteuil - Boucles de Seine eingesetzt. Haben Sie eine Frage, Informationen zu Ihren Bussen? Sie erreichen uns unter 0 800 10 20 20.

Das Kontaktformular

Sie können uns auch über das Kontaktformular kontaktieren: https://www.iledefrance-mobilites.fr/aide-et-contacts/nous-ecrire

Laden Sie die App Île-de-France Mobilités herunter

Um Ihre Route zu berechnen, suchen Sie nach den Fahrplänen Ihres Busses, konsultieren Sie die Verkehrsinformationen und laden Sie die Île-de-France Mobilités-App herunter !

Denken Sie daran, Ihre Leitung zu abonnieren, um Verkehrsinformationen in Echtzeit zu erhalten.