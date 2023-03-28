Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie Ihre lokalen Geschäfte und erleichtern Sie sich das Reisen!

Finden Sie schnell Ihre lokalen Geschäfte

Ihr kennt sie, diese Geschäfte an euren Straßenecken. Sie kommen jeden Tag vorbei, aber wussten Sie, dass Ihre Tabakläden Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihren Navigo-Pass aufzuladen?

Praktisch! Laden Sie Ihren Navigo-Monatspass, Ihren Navigo Easy-Pass neben Ihnen auf.

Entdecken Sie unten die Liste Ihrer lokalen Geschäfte.

IHRE LOKALEN GESCHÄFTE IN ANDRESY

Tabakpresse Andrésy:

55 avenue de Robaresses, ANDRESY

Haltestelle Valois Robaresses: Linien 20, 41, 72, 91

 

Das Café des Sports:

24 rue du Général Leclerc, ANDRESY

Haltestelle Leclerc: Linien 40, 59, 74

IHR LOKALES GESCHÄFT IN CARRIÈRES – SOUS - POISSY

Tabakpresse Claude Monet:

50 rue Claude Monet, CARRIÈRES SOUS POISSY

Haltestelle Friedhof: Linien 2, 29, 52, 53

Tabak aus Europa:

385 Avenue de l'Europe, CARRIÈRES SOUS POISSY

Haltestelle 3 U/min: Linien 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53

IHR LOKALES GESCHÄFT IN ORGEVAL

Der Wikinger:

6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL

Haltestelle Kirche: Linien 12, 70, 71

IHRE LOKALEN GESCHÄFTE IN POISSY

Die Zigarrenkiste:

21 avenue du Cep, POISSY

Haltestelle Le Cep: Linien 1, 5, 8, 42, 67

 

Der Balto:

5 rue aux Moutons, POISSY

Haltestelle Le Cep: Linien 1, 5, 8, 42, 67

 

Bar-Tabac Le Mercure :

76 boulevard Robespierre, POISSY
Haltestelle Lycée Adrienne Bolland: Linien 3 und 55

 

Tabak am Bahnhof:

13 rue du Général de Gaulle, POISSY

Haltestelle Parvis Gare : Linien 1, 2, 3, 5, 55

 

Tabak Die Wurzel:

20 place Racine, POISSY

Haltestelle Racine: Linien 2, 67, 90

IHR LOKALES GESCHÄFT IN TRIEL – SUR - SEINE

Der Fontenoy:

160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SEINE

Haltestelle Senet: Linien 42, 64, 65, 66, 87

IHRE LOKALEN GESCHÄFTE IN VERNEUIL-SUR-SEINE

Der Saint-Raphaël:

71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE

Haltestelle Abbé Masure: Linien 43, 63, 67, 68, 92

