Ähnliche Nachrichten

Ihr kennt sie, diese Geschäfte an euren Straßenecken. Sie kommen jeden Tag vorbei, aber wussten Sie, dass Ihre Tabakläden Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihren Navigo-Pass aufzuladen?
Praktisch! Laden Sie Ihren Navigo-Monatspass, Ihren Navigo Easy-Pass neben Ihnen auf.
Entdecken Sie unten die Liste Ihrer lokalen Geschäfte.
IHRE LOKALEN GESCHÄFTE IN ANDRESY
Tabakpresse Andrésy:
55 avenue de Robaresses, ANDRESY
Haltestelle Valois Robaresses: Linien 20, 41, 72, 91
Das Café des Sports:
24 rue du Général Leclerc, ANDRESY
Haltestelle Leclerc: Linien 40, 59, 74
IHR LOKALES GESCHÄFT IN CARRIÈRES – SOUS - POISSY
Tabakpresse Claude Monet:
50 rue Claude Monet, CARRIÈRES SOUS POISSY
Haltestelle Friedhof: Linien 2, 29, 52, 53
Tabak aus Europa:
385 Avenue de l'Europe, CARRIÈRES SOUS POISSY
Haltestelle 3 U/min: Linien 2, 10, 29, 30, 42, 52, 53
IHR LOKALES GESCHÄFT IN ORGEVAL
Der Wikinger:
6 rue du Maréchal Foch, ORGEVAL
Haltestelle Kirche: Linien 12, 70, 71
IHRE LOKALEN GESCHÄFTE IN POISSY
Die Zigarrenkiste:
21 avenue du Cep, POISSY
Haltestelle Le Cep: Linien 1, 5, 8, 42, 67
Der Balto:
5 rue aux Moutons, POISSY
Haltestelle Le Cep: Linien 1, 5, 8, 42, 67
Bar-Tabac Le Mercure :
76 boulevard Robespierre, POISSY
Haltestelle Lycée Adrienne Bolland: Linien 3 und 55
Tabak am Bahnhof:
13 rue du Général de Gaulle, POISSY
Haltestelle Parvis Gare : Linien 1, 2, 3, 5, 55
Tabak Die Wurzel:
20 place Racine, POISSY
Haltestelle Racine: Linien 2, 67, 90
IHR LOKALES GESCHÄFT IN TRIEL – SUR - SEINE
Der Fontenoy:
160 rue Paul Doumer, TRIEL - SUR - SEINE
Haltestelle Senet: Linien 42, 64, 65, 66, 87
IHRE LOKALEN GESCHÄFTE IN VERNEUIL-SUR-SEINE
Der Saint-Raphaël:
71 Grande Rue, VERNEUIL-SUR-SEINE
Haltestelle Abbé Masure: Linien 43, 63, 67, 68, 92