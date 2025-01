Sortez le soir, on vous ramène !

Tout savoir sur votre nouvelle offre de Bus Soir !

Vous rentrez avec le dernier train ou RER ? Sortez sans stress, nos bus vous raccompagnent !



Votre Bus Soir vous attend à votre arrivée en gare ! Les Bus Soir prennent le relais sur vos lignes régulières et vous déposent à votre arrêt.



Cette nouvelle offre est disponible au départ des gares de Poissy, Vernouillet-Verneuil et Les Mureaux et dessert les principaux quartiers d'habitation de Poissy, Carrières-sous-Poissy, Verneuil, Vernouillet et les Mureaux. Les heures de départ coïncident avec les dernières arrivées des RER A et trains de la ligne J en provenance de Paris.