Actualités similaires

Ligne 7
Certaines courses en semaine sont décalées afin d’améliorer les horaires de passage et les correspondances en gare des Mureaux.
Lignes 14, 15 et 16
L’arrêt « Ecole de Musique » à Vernouillet est désormais rebaptisé « Clos des Vignes ».
Ligne 21
La course de 12h40 au départ du Collège Henri IV le mercredi midi est décalée à 12h45 afin d'améliorer le temps de correspondance entre la sortie des élèves et le départ du véhicule.
Ligne 24
Quelques décalages de courses ont été réalisés afin d'améliorer la lisibilité de la grille horaire.
Lignes 41 et 43
Des ajustements concernant les temps de parcours et les horaires de passage sont effectués afin d’améliorer les correspondances en gare.
Ligne Express 100
2 nouveaux arrêts sont désormais desservis :
- "Le Petit Moulin" à Chapet
- "Maison Blanche" à Orgeval
Nouveau schéma de votre ligne Express 100
Lignes Express A14
Votre ligne Express A14 Les Mureaux - La Défense dessert de nouveaux arrêts aux Mureaux :
- “Vigne Blanche” en direction de La Défense
- “Sablons” dans les 2 sens.
Nouveau schéma de votre ligne A14 Les Mureaux - La Défense
Enfin, des ajustements seront réalisés sur la ligne Express A14 Verneuil, avec des décalages de certaines courses et des ajustements des temps de parcours, afin de gagner en régularité.
Les nouvelles fiches horaires de vos lignes sont consultables dans la rubrique Me déplacerdu portail Île-de-France Mobilités.
Bon voyage sur nos lignes !