Actualités similaires

Du 7 juillet au 24 août 2025 inclus, vos lignes passent en horaires d'été !
Engagés en matière de respect de l’environnement, nous vous proposons de consulter vos horaires pour la période estivale exclusivement en ligne :
- Le site internet d’Île-de-France Mobilités > Infos > Actualités > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
- Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités
Vous pouvez également nous contacter par téléphone : 0800 10 2020
Retrouvez, ci-dessous, les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025 :
Toutes les autres lignes circuleront selon les horaires de la période "scolaire".
A noter que du 28 juillet au 17 août 2025, les lignes 90, 91, 92, 93, 94 et 95 ne circuleront pas.
Les lignes 22 et 32 ne circuleront pas du 7 juillet au 24 août 2025
Les lignes 51 à 76 à vocation scolaire, ne circuleront pas pendant la période estivale du 7 juillet au 31 août 2025.