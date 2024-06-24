Actualités similaires

Vos horaires d'été 100 % numériques, maintenant disponibles !

Retrouvez les horaires d'été 2025, valables du 7 juillet au 24 août 2025 inclus !

Du 7 juillet au 24 août 2025 inclus, vos lignes passent en horaires d'été !

Engagés en matière de respect de l’environnement, nous vous proposons de consulter vos horaires pour la période estivale exclusivement en ligne :

  • Le site internet d’Île-de-France Mobilités > Infos > Actualités > Yvelines > Poissy - Les Mureaux
  • Sur l’application d'Ile-de-France Mobilités

Vous pouvez également nous contacter par téléphone : 0800 10 2020

Retrouvez, ci-dessous, les fiches horaires de vos lignes pour la période d'été 2025 :

Ligne 1 – Carrières-sous-Poissy Maison des Insectes Parc du Peuple de l’herbe <> Gare de Saint-Germain-en-Laye

 -  4.0 MB

Ligne 2 – Chanteloup-les-Vignes Les Ouches <> Chambourcy Collège André Derain

 -  4.2 MB

Ligne 3 – Orgeval Maison Blanche <> Poissy La Coudraie <> Poissy Saint-Exupéry

 -  5.5 MB

Ligne 4 – Gare des Mureaux <> Les Mureaux Musiciens

 -  1.9 MB

Ligne 5 – Poissy Rue de la Marne <> Poissy La Bruyère

 -  1.8 MB

Ligne 6 – Les Mureaux Nouvelle France <> Les Mureaux Paul Éluard

 -  2.4 MB

Ligne 7 – Aubergenville Family Village Shopping <> Les Mureaux Descartes <> Gare des Mureaux – Gambetta <> FAM de Bécheville

 -  2.6 MB

Ligne 10 – Gare Nord de Poissy <> Triel-sur-Seine

 -  2.0 MB

Ligne 11 – Hardricourt Rue de Verdun <> Ecquevilly Collège Léonard de Vinci

 -  3.5 MB

Ligne 12 – Gare Sud de Poissy <> Orgeval <> Morainvilliers

 -  1.7 MB

Ligne 13 – Verneuil-sur-Seine Piscine <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Centre Commercial Grosse Pierre

 -  1.1 MB

Ligne 14 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Ligne 15 – Vernouillet Collège Emile Zola <> Gare de Vernouillet-Verneuil <> Vernouillet Collège Emile Zola

 -  1.2 MB

Ligne 16 - Gare de Vernouillet-Verneuil <> Morainvilliers Epinettes

 -  996.7 KB

Ligne 17 - Gare des Clairières de Verneuil

 -  591.9 KB

Ligne 18 – Gare de Vernouillet Verneuil <> Chapet Clos Saint-Denis

 -  1.1 MB

Ligne 19 – Maurecourt Julia <> Gare de Conflans Fin d’Oise

 -  921.3 KB

Ligne 21 – Gare des Mureaux <> Gare de Cergy-le-Haut

 -  1.4 MB

Ligne 23 – Mézières-sur-Seine <> Aubergenville <> Les Mureaux <> Meulan-en-Yvelines

 -  1.3 MB

Ligne 24 – Gare Sud de Poissy <> Lycée Charles de Gaulle <> Gare Sud de Poissy

 -  745.3 KB

Ligne 25 – Meulan-en-Yvelines Maison des Associations <> Gare des Mureaux

 -  917.9 KB

Ligne 26 – Gare des Mureaux <> Hardricourt > Mézy-sur-Seine

 -  1.2 MB

Ligne 31 – Carrières-sous-Poissy Esplanade <> Carrières-sous-Poissy Ronceray

 -  977.7 KB

Ligne 33 – Meulan-en-Yvelines – Circuit urbain

 -  1.2 MB

Ligne 40 – Gare Nord de Poissy <> Gare de Conflans Fin d’Oise

 -  1.9 MB

Toutes les autres lignes circuleront selon les horaires de la période "scolaire".

A noter que du 28 juillet au 17 août 2025, les lignes 90, 91, 92, 93, 94 et 95 ne circuleront pas.

Les lignes 22 et 32 ne circuleront pas du 7 juillet au 24 août 2025

Les lignes 51 à 76 à vocation scolaire, ne circuleront pas pendant la période estivale du 7 juillet au 31 août 2025.

