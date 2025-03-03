Warum die Linien 2, 21, 22 und 23 ausbauen?

Bisher hatten die Linien 2, 22 und 23 je nach Tageszeit unterschiedliche Routen, wobei die Haltestellen samstags nur in eine Richtung oder nicht bedient wurden. Sie verkehrten auch an Wochentagen halbtags. Île-de-France Mobilités hat beschlossen, das Serviceangebot des Gewerbegebiets Courtabœuf zu vereinfachen und zu stärken.

Die am 22. April 2025 durchgeführte Umstrukturierung ermöglicht es, die Lesbarkeit zu verbessern und den Busverkehr zu rationalisieren: von 4 auf 3 neue Linien, die klarer sind, um den Fahrgästen das Reisen zu erleichtern und die Nutzer zu ermutigen, den Bus zu nehmen. Diese Linien wurden neu gestaltet, um den Zugang zu allen Bereichen von Courtabœuf vom Bahnhof Massy-Palaiseau aus zu ermöglichen.

Diese Entwicklung ist auch eine Gelegenheit, die neue regionale Nummerierung für die drei neuen Linien mit dem Präfix "46" zu integrieren, bis die Nummerierung der anderen Linien im Gebiet geändert wird.

Diese Umstrukturierung bietet:

Bessere Lesbarkeit des Dienstes: Die beiden Hauptlinien haben nun eine identische Route für Hin- und Rückfahrt und die Haltestellen werden in beide Richtungen (nach Massy und nach Les Ulis) bedient. Die Linie 4622 verkehrt kreisförmig über Courtabœuf von Massy-Palaiseau. Neue Stadtteile von Les Ulis werden mit dem Gebiet von Courtabœuf verbunden, wie z. B. die Cevennen.

Durchgehender Service den ganzen Tag: Diese drei Linien verkehren den ganzen Tag. Samstags profitieren auch die Sektoren Kanada / Ostsee (Linie 4602) und Parana (4621) von Busverbindungen. Dies bietet Zugang zu bestimmten Einrichtungen der tertiären Industrie und insbesondere zu Dienstleistungen (Hotels).

Ein breiteres Zeitfenster: Der Betriebsumfang wird bis in den Abend verlängert. Auf der Linie 4602 beginnt der Service werktags immer um 4:30 Uhr, endet aber montags bis sonntags gegen 1:30 Uhr. Die Fahrpläne ermöglichen die Verbindung mit dem letzten RER B aus Paris (Richtung Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). Die Erweiterung der Amplitude der Linie 4621 bietet auch einen zusätzlichen Service für den Paraná-Sektor.

Von Massy-Palaiseau aus bedienen diese 3 neuen Linien die Haltestelle "Château d'Eau".