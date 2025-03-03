In Courtabœuf ist der Bus nur mehr.
Warum die Linien 2, 21, 22 und 23 ausbauen?
Bisher hatten die Linien 2, 22 und 23 je nach Tageszeit unterschiedliche Routen, wobei die Haltestellen samstags nur in eine Richtung oder nicht bedient wurden. Sie verkehrten auch an Wochentagen halbtags. Île-de-France Mobilités hat beschlossen, das Serviceangebot des Gewerbegebiets Courtabœuf zu vereinfachen und zu stärken.
Die am 22. April 2025 durchgeführte Umstrukturierung ermöglicht es, die Lesbarkeit zu verbessern und den Busverkehr zu rationalisieren: von 4 auf 3 neue Linien, die klarer sind, um den Fahrgästen das Reisen zu erleichtern und die Nutzer zu ermutigen, den Bus zu nehmen. Diese Linien wurden neu gestaltet, um den Zugang zu allen Bereichen von Courtabœuf vom Bahnhof Massy-Palaiseau aus zu ermöglichen.
Diese Entwicklung ist auch eine Gelegenheit, die neue regionale Nummerierung für die drei neuen Linien mit dem Präfix "46" zu integrieren, bis die Nummerierung der anderen Linien im Gebiet geändert wird.
Diese Umstrukturierung bietet:
- Bessere Lesbarkeit des Dienstes: Die beiden Hauptlinien haben nun eine identische Route für Hin- und Rückfahrt und die Haltestellen werden in beide Richtungen (nach Massy und nach Les Ulis) bedient. Die Linie 4622 verkehrt kreisförmig über Courtabœuf von Massy-Palaiseau. Neue Stadtteile von Les Ulis werden mit dem Gebiet von Courtabœuf verbunden, wie z. B. die Cevennen.
- Durchgehender Service den ganzen Tag: Diese drei Linien verkehren den ganzen Tag. Samstags profitieren auch die Sektoren Kanada / Ostsee (Linie 4602) und Parana (4621) von Busverbindungen. Dies bietet Zugang zu bestimmten Einrichtungen der tertiären Industrie und insbesondere zu Dienstleistungen (Hotels).
- Ein breiteres Zeitfenster: Der Betriebsumfang wird bis in den Abend verlängert. Auf der Linie 4602 beginnt der Service werktags immer um 4:30 Uhr, endet aber montags bis sonntags gegen 1:30 Uhr. Die Fahrpläne ermöglichen die Verbindung mit dem letzten RER B aus Paris (Richtung Saint-Rémy-Lès-Chevreuse). Die Erweiterung der Amplitude der Linie 4621 bietet auch einen zusätzlichen Service für den Paraná-Sektor.
Von Massy-Palaiseau aus bedienen diese 3 neuen Linien die Haltestelle "Château d'Eau".
Linie 4602
Ihre Linie 4602 verbindet das Einkaufszentrum Ulis 2 mit dem Bahnhof Massy-Palaiseau.
Sie bedient den kanadischen und baltischen Sektor des Gewerbegebiets Courtabœuf.
In Les Ulis bedient sie die Stadtteile Béarn, Saintonge, Périgord, Anjou, Île de France, Bourogne und Elsass.
Der Einfachheit halber ist die Reiseroute den ganzen Tag über auf der Hin- und Rückfahrt gleich.
» Betrieb : Montag bis Sonntag
» Amplitude : 4h30 bis 1h30
» Frequenz der Woche : 6 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 15 Minuten in der Talsohle
» Frequenz Samstag : 15 Minuten
» Frequenz Sonntag : 30 Minuten
Linie 4621
Ihre Linie 4621 verbindet das Einkaufszentrum Ulis 2 mit dem Bahnhof Massy-Palaiseau.
Es bedient den Sektor Parana des Gewerbegebiets Courtabœuf.
In Les Ulis bedient es die Bezirke Cevennen, Ventoux, Burgund, Franche-Comté und Elsass.
Der Einfachheit halber ist die Reiseroute den ganzen Tag über auf der Hin- und Rückfahrt gleich.
» Betrieb : Montag bis Samstag
» Amplitude : 6:00 bis 23:00 Uhr
» Wöchentliche Frequenz : 10 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 30 Minuten während der Talsohle
» Frequenz Samstag : 30 Minuten
Linie 4622
Ihre Linie 4622 verbindet den Bahnhof Massy-Palaiseau mit dem nördlichen Bereich von Courtabœuf.
Es bedient die Sektoren Baltikum, Norwegen und Quebec.
Sie verkehrt in einer Schleife von Massy-Palaiseau.
» Betrieb : Montag bis Freitag
» Amplitude : 6:00 bis 21:30 Uhr
» Häufigkeit der Woche : 12 Minuten während der Hauptverkehrszeit und 30 Minuten während der Talsohle
Die Neunummerierung der Linien des Territoriums Paris Saclay
Warum ändern sich die Zeilennummern?
Das Busnetz der Ile-de-France besteht aus etwa 1900 Linien mit Nummerierungssystemen, die nebeneinander existieren, aber nicht gleich sind.
Derzeit gibt es sehr unterschiedliche Namen (12, 114, DM10A...), was das Verständnis des Netzwerks erschwert.
Wie findet man sich in den neuen Ausgaben zurecht?
Die Île-de-France wurde nach Departements und Sektoren unterteilt, die jeweils einen spezifischen Code haben, je nach Verkehrsort der Linie.
Die Neunummerierung der Linien des Territoriums Paris Saclay
Auf dem Gebiet von Paris Saclay beginnen nun alle regulären Buslinien mit " 46 " Beispiel: Linie 2 wird Linie 4602.
Express-Liniennummern beginnen mit der Nummer ihrer Abteilung. Beispiel: Die Expresslinie 91-05 wird zu 9105.
Was bringt diese neue Nummer den reisenden Kunden?
Reisende können ihre Buslinie leichter finden, wenn sie in der iledefrance-mobilites.fr-App oder -Website suchen, da sie die einzige in der Île-de-France sein wird, die diese Nummer trägt.
Wann ändern Zeilen ihre Nummer?
Mit Ausnahme der Linien 4602, 4621 und 4622, die ab dem 22. April die regionale Nummerierung integrieren, werden alle Linien im Gebiet von Paris Saclay im Herbst 2025 ihre Nummer ändern.