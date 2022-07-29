Ähnliche Nachrichten

Am Samstag, den 3. August 2024, findet in der Stadt Saint-Germain-en-Laye im Rahmen der Spiele ein Radrennen für Männer statt.
Bei dieser Gelegenheit werden die Buslinien 1 und 100 ihre Sitzplätze aufgeben, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten!
Zeile 1:
- Die Haltestellen Jehan Alain und Gare de Saint-Germain-en-Laye werden von 8 bis 12.30 Uhr nicht bedient.
- Die Endstation wird auf die Haltestelle Place Vauban verschoben.
Linie 100:
- Rennen, die zwischen 5:30 und 15:30 Uhr geplant sind, finden nicht statt.
- Der Service wird ab 16:30 Uhr wieder normal aufgenommen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und laden Sie ein, diesen Tag zu genießen!