Ähnliche Nachrichten

Am Samstag, den 3. August 2024, findet in der Stadt Saint-Germain-en-Laye im Rahmen der Spiele ein Radrennen für Männer statt.

Bei dieser Gelegenheit werden die Buslinien 1 und 100 ihre Sitzplätze aufgeben, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten!

Zeile 1:

  • Die Haltestellen Jehan Alain und Gare de Saint-Germain-en-Laye werden von 8 bis 12.30 Uhr nicht bedient.
  • Die Endstation wird auf die Haltestelle Place Vauban verschoben.

Linie 100:

  • Rennen, die zwischen 5:30 und 15:30 Uhr geplant sind, finden nicht statt.
  • Der Service wird ab 16:30 Uhr wieder normal aufgenommen.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und laden Sie ein, diesen Tag zu genießen!

