Ähnliche Nachrichten

Am Samstag, den 3. August 2024, findet in der Stadt Saint-Germain-en-Laye im Rahmen der Spiele ein Radrennen für Männer statt.

Bei dieser Gelegenheit werden die Buslinien 1 und 100 ihre Sitzplätze aufgeben, um die Sicherheit und den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten!