Ähnliche Nachrichten

Wie kann ich teilnehmen?

Es ist ganz einfach, senden Sie uns vor dem 9. Februar 2024 in einer privaten Nachricht auf X (ex-Twitter) @Envol_IDFM :

Ihr Vorname

Vorname des Empfängers

Die zu sendende Nachricht (max. 200 Zeichen)*

Die betroffene Buslinie

Die ersten 3 Nachrichten, die von jeder Zeile empfangen werden, werden gesendet und Sie erhalten eine Bestätigung per Private Nachricht über die tatsächliche Veröffentlichung.

*Wir behalten uns das Recht vor, Nachrichten abzulehnen, die als unangemessen erachtet werden.

Am 14. Februar stoßen Sie vielleicht auf eine für Sie bestimmte Aussage oder auf eine Rose, die Sie bewundern können, also steigen Sie in den Bus!

Um alle Verkehrsinformationen und Neuigkeiten Ihres Gebiets zu finden, gehen Sie zu unserem X-Konto (ex-Twitter): @Envol_IDFM