Ähnliche Nachrichten

Suchen Sie an Bord nach einer Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben? Entdecken Sie Smart Trip, den kostenlosen Literaturkatalog, der an Ihre Busfahrten angepasst ist, indem Sie den an Bord zugänglichen QR-Code scannen!
Mit Inhalten, die für alle Altersgruppen und Zielgruppen geeignet sind, entdecken Sie entsprechend Ihrer Reisezeit:
- Jeden Monat werden mehr als 10.000 tickets bereichert, darunter Kurzgeschichten, Gedichte, kurze Comics und Jugendwerke für 6- bis 14-Jährige.
- 80 Hörbücher , die von Schauspielern gelesen werden,
- Eine Suche, die an Ihre Reisezeit angepasst ist (von 1 bis 20 Minuten), um das Ende der Geschichte vor Ihrer Ankunft am Ziel nicht zu verpassen!