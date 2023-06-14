Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie ab dem 1. August Ihre Reisemöglichkeiten mit Ihren 2 neuen Abendbussen:
- Von Fontainebleau-Avon, ab 22 Uhr mit den Linien 1, 4 und 8
- Vom Abend von Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons bis zur Ankunft der Züge um 21:00 und 21:30 Uhr mit den Linien 205 und 207
Wie funktioniert der Abendbus?
- Am Bahnhof wartet der Bus auf die Ankunft des Zuges, bevor er abfährt.
- Beim Einsteigen teilt der Fahrgast dem Fahrer den Namen der Haltestelle mit, an die er fahren möchte.
- Die Reiseroute wird dann entsprechend den von den Passagieren an Bord gewünschten Haltestellen festgelegt.
- Alle in der Ile-de-France gültigen tickets werden im Bus akzeptiert.
Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und auf dem Twitter-Account @FBleau_IDFM (@COMETE_interval bis 31. Juli 2023)