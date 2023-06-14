Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie ab dem 1. August Ihre Reisemöglichkeiten mit Ihren 2 neuen Abendbussen:

Von Fontainebleau-Avon, ab 22 Uhr mit den Linien 1, 4 und 8

Vom Abend von Moret-sur-Loing – Veneux-les-Sablons bis zur Ankunft der Züge um 21:00 und 21:30 Uhr mit den Linien 205 und 207

Wie funktioniert der Abendbus?

Am Bahnhof wartet der Bus auf die Ankunft des Zuges, bevor er abfährt.

Beim Einsteigen teilt der Fahrgast dem Fahrer den Namen der Haltestelle mit, an die er fahren möchte.

Die Reiseroute wird dann entsprechend den von den Passagieren an Bord gewünschten Haltestellen festgelegt.

Alle in der Ile-de-France gültigen tickets werden im Bus akzeptiert.

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und auf dem Twitter-Account @FBleau_IDFM (@COMETE_interval bis 31. Juli 2023)