Ähnliche Nachrichten

Ein neuer Service eingerichtet!

Entdecken Sie ab dem 1. August Ihr neues TàD de Nemours Centre:

Ihre Linien 1, 2 und 3 werden zu Transport on Demand, das ganze Jahr über, Montag bis Freitag von 9:30 bis 16:30 Uhr.

Ein neuer Zugang zum Stadtzentrum und zum Krankenhaus.

Außerhalb dieser Zeiten und für die Schulläufe am Mittag fahren die Linien 2 und 3 ohne Reservierung weiter wie gewohnt.

Wie funktioniert On-Demand Transport?

Sie müssen Ihre Fahrt buchen. Ein Fahrzeug holt Sie an einer Haltestelle in Ihrer Nähe ab und setzt Sie an einer Sehenswürdigkeit im Gebiet Ihrer Wahl ab.

Sie können sich auf einer der folgenden 3 Plattformen registrieren und Ihre Fahrt buchen:

Über die mobile Anwendung "TàD Île-de-France Mobilités"

Auf der TàD-Website: tad.iledefrance-mobilites.fr

Telefonisch unter 09 70 80 96 63 (Service von Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr geöffnet)

Sie können Ihre Fahrt ab 1 Stunde und bis zu 30 Tage vor Ihrer Reise buchen.

Alle Neuigkeiten, Informationen und Zeitpläne Ihres TàD finden Sie auf der Website tad.iledefrance-mobilites.fr und auf dem Twitter-Account @Loing_IDFM (@Still_Transdev bis zum 31. Juli 2023).