Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. August entwickeln sich Ihre Buslinien weiter, um Ihnen Folgendes zu bieten:

Häufigere, direktere und schnellere Verbindungen

Einfachere Routen

Besserer Service zum Bahnhof Fontainebleau-Avon und zum Krankenhaus

Ein attraktiveres TàD-Angebot

Ein neues Abendangebot mit der Schaffung von zwei neuen Linien Fontainebleau-Avon und Moret-Veneux-les-Sablons

Ein neues Nachtangebot mit der Schaffung der Linie N137 in Richtung Paris

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und auf dem Twitter-Account @FBleau_IDFM (@COMETE_interval bis 31. Juli 2023)