Ähnliche Nachrichten

Entdecken Sie Ihr neues Busangebot auf dem Gebiet von Fontainebleau - Moret

Entdecken Sie Ihr neues Busangebot auf dem Gebiet von Fontainebleau - Moret

Ab dem 1. August entwickeln sich Ihre Buslinien weiter, um Ihnen Folgendes zu bieten:

  • Häufigere, direktere und schnellere Verbindungen
  • Einfachere Routen
  • Besserer Service zum Bahnhof Fontainebleau-Avon und zum Krankenhaus
  • Ein attraktiveres TàD-Angebot
  • Ein neues Abendangebot mit der Schaffung von zwei neuen Linien Fontainebleau-Avon und Moret-Veneux-les-Sablons
  • Ein neues Nachtangebot mit der Schaffung der Linie N137 in Richtung Paris

Alle Neuigkeiten, Routen und Fahrpläne Ihrer Linien finden Sie auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und auf dem Twitter-Account @FBleau_IDFM (@COMETE_interval bis 31. Juli 2023)

Neuigkeiten über Fontainebleau - Moret

