Ähnliche Nachrichten

7 Verkaufsstellen ermöglichen es Ihnen, Ihre Transport-tickets in Ihrer Nähe zu kaufen und aufzuladen. Unsere Verkaufsagenten beantworten Ihre Fragen Place André Malraux in Saint-Germain-en-Laye!

Handelsvertretung

Passes Navigo, ImagineR, Navigo Easy,… Laden Sie Ihre Pässe auf oder kaufen Sie sie persönlich.

Finden Sie auch alle Ihre Fahrpläne der Linien Ihres Territoriums!

Unsere Vertriebsmitarbeiter sagen Ihnen gerne, welchen Bus Sie nehmen müssen, die Preise unserer Transport tickets und beantworten alle Ihre Fragen

Kontakt Handelsvertretung

Adresse: 6 place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

Telefonnummer : 01 30 15 55 08

Gut zu wissen: Die Agentur stellt keine Papiertickets mehr zur Verfügung, denken Sie an den Navigo Easy-Pass!

Standort der Agentur

Sie können Ihre tickets auch an einer der 7 Verkaufsstellen des Gebiets kaufen

L'Européen Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye

La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi

Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes

Le Calumet – Einkaufszentrum Carrefour, 78240 Chambourcy

Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy

Das Relais von Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq

Karte der Verwahrer des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine

