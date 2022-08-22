Ähnliche Nachrichten

Handelsvertretung
Passes Navigo, ImagineR, Navigo Easy,… Laden Sie Ihre Pässe auf oder kaufen Sie sie persönlich.
Finden Sie auch alle Ihre Fahrpläne der Linien Ihres Territoriums!
Unsere Vertriebsmitarbeiter sagen Ihnen gerne, welchen Bus Sie nehmen müssen, die Preise unserer Transport tickets und beantworten alle Ihre Fragen
Kontakt Handelsvertretung
Adresse: 6 place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
Telefonnummer : 01 30 15 55 08
Gut zu wissen: Die Agentur stellt keine Papiertickets mehr zur Verfügung, denken Sie an den Navigo Easy-Pass!
Sie können Ihre tickets auch an einer der 7 Verkaufsstellen des Gebiets kaufen
L'Européen Bar/Brasserie – 3 Place des Rotondes, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette du Château – 1 Place André Malraux, 78100 Saint-Germain-en-Laye
La Civette de Marly – Centre Commercial des Grandes Terres, 78160 Marly-Le-Roi
Tabac des Clos – 3 Allées des Soudanes, 78430 Louveciennes
Le Calumet – Einkaufszentrum Carrefour, 78240 Chambourcy
Chambourcy Presse – 1 Place de la Mairie, 78240 Chambourcy
Das Relais von Montecristo - 2 avenue du général Leclerc, 78230 Le Pecq