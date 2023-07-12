Ähnliche Nachrichten

Busse, auch spät in der Nacht!

Zwei Abenddienste für garantierte Abfahrten an den Bahnhöfen Provins und Nangis

Zwei Abendbusse garantieren Abfahrten in Übereinstimmung mit den letzten Zügen, von den Bahnhöfen Provins und Nangis.

Der Abendbus löst werktags abends die regulären Linien ab.

Das Prinzip ist einfach: Ohne Reservierung kann jeder an den Bahnhöfen Provins oder Nangis in den Bus einsteigen und dem Fahrer seine Ausstiegshaltestelle anzeigen, der seine Route an die im Fahrzeug anwesenden Kunden anpasst.

Abfahrten sind garantiert:

In Übereinstimmung mit Zügen, die von Paris nach Provins ankommen:

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Provins um 21:10 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:15 Uhr

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Provins um 22:10 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:15 Uhr

In Übereinstimmung mit Zügen, die von Paris nach Nangis ankommen:

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 19:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 19:45 Uhr

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 20:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 20:45 Uhr

Uhr Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 21:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:45 Uhr

Die Dienste verkehren nicht an Wochenenden oder Feiertagen.