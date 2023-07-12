Ähnliche Nachrichten

Busse, auch spät in der Nacht!

Geh abends raus, wir bringen dich zurück!

Der Abendbus wartet an den Bahnhöfen Provins und Nangis auf Ihren Zug und setzt Sie an der nächstgelegenen Haltestelle ab.

Zwei Abenddienste für garantierte Abfahrten an den Bahnhöfen Provins und Nangis

Zwei Abendbusse garantieren Abfahrten in Übereinstimmung mit den letzten Zügen, von den Bahnhöfen Provins und Nangis.

Der Abendbus löst werktags abends die regulären Linien ab.

Das Prinzip ist einfach: Ohne Reservierung kann jeder an den Bahnhöfen Provins oder Nangis in den Bus einsteigen und dem Fahrer seine Ausstiegshaltestelle anzeigen, der seine Route an die im Fahrzeug anwesenden Kunden anpasst.

Abfahrten sind garantiert:

In Übereinstimmung mit Zügen, die von Paris nach Provins ankommen:

  • Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Provins um 21:10 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:15 Uhr
  • Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Provins um 22:10 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:15 Uhr

In Übereinstimmung mit Zügen, die von Paris nach Nangis ankommen:

  • Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 19:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 19:45 Uhr
  • Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 20:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 20:45 Uhr
  • Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Nangis um 21:34 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:45 Uhr

Die Dienste verkehren nicht an Wochenenden oder Feiertagen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

  • Am Bahnhof Nangis oder Provins steige ich in die Busse
  • Ich bestätige meine Transport ticket
  • Ich zeige dem Fahrer meinen Abfahrtsstopp an
  • Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an

Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.

Provins Abendbus Faltblatt - gültig ab 1. August 2023

 -  9.3 MB

Nangis Abendbus Broschüre - gültig ab 28. August 2023

 -  566.7 KB

