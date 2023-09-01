Ähnliche Nachrichten

Der On-Demand-Transport von Montereau ist jetzt in 5 Zonen unterteilt:

Zone 1 für die Gemeinden La Grande-Paroisse, Echouboulains, Forges und Montereau-Fault-Yonne

Zone 2 für die Gemeinden Laval-en-Brie, Salins, Saint-Germain-Laval und Courcelles-en-Bassée

Zone 3 für die Gemeinden Cannes-Ecluse, Varennes-sur-Seine, Esmans, La Brosse-Montceaux und Montmachoux

Zone 4 für die Gemeinden Noisy-Rudignon, Thoury-Ferottes, Voulx, Diant, Chevry-en-Sereine und Blennes

Und eine neue Zone 5 speziell für die Gemeinden Marolles-sur-Seine, Barbey und Misy-sur-Yonne

Reservierungen werden immer telefonisch unter 01 64 70 41 80 von lundi bis Donnerstag von 8h bis 12h und von 14h bis 18h, Freitag von 8h bis 12h und von 14h bis 17h vorgenommen.

Es ist auch möglich, 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag online auf der tad.iledefrance-mobilites.fr-Website oder in der TàD IDF Mobilités-App zu buchen.

Alle in der Île-de-France gültigen tickets werden an Bord akzeptiert und müssen validiert werden.