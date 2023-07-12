Eine neue Nummerierung für Linie 3
Ab dem 1. August 2023 ändert Ihre Leitung ihre Nummer:
3A > 3
Änderung der Frequenzen zu den Haupt- und Nebenzeiten von Montag bis Freitag im Jahreszeitraum:
- 12 bis 15 Minuten morgens
- 30 Minuten am Nachmittag
- 20 Minuten am Abend
Der Betrieb zu den Haltestellen Vinci und Berthelot wird eingestellt.
Die Linie 9 verbessert ihr Angebot während der Hauptverkehrszeit und integriert die Verbindung nach Annet-sur-Marne
Ab dem 28. August 2023 bietet die Linie 9 mehr Abendbusse mit der Schaffung neuer Fahrten zwischen 20:00 und 20:30 Uhr.
Eine neue Haltestelle wird bedient: die Haltestelle "Tourelles-Saint-Martin" in Annet-sur-Marne, um eine Verbindung mit dem Collège des Tilleuls de Claye und den Schulen von Mitry-Mory zu gewährleisten.
- 2 Abfahrten von Meaux am Morgen
- 2 Abfahrten vom Bahnhof Mitry-Claye am Mittwochmittag
- 2 Abfahrten von Mitry-Claye am Abend
Linie 12 neu gestaltet, um Schulen besser bedienen zu können
Ab dem 28. August 2023 bietet die Linie 12 einen besseren Service zu den Gymnasien Honoré de Balzac und Champ de Claye
Sicherstellen des Zugangs zum Zug, zu Schulen, auch außerhalb der Stoßzeiten mit der Linie 17
Ab dem 28. August 2023 alle 30 Minuten während der Hauptverkehrszeiten von Montag bis Freitag ein Bus, um die Verbindung mit der Linie K zu erleichtern. Außerhalb der Hauptverkehrszeiten übernimmt der TàD.
Verbesserung der Verbindung zwischen den Bahnhöfen Mitry-Claye und Dammartin-Juilly-Saint-Mard mit der Linie 22
Ab dem 28. August 2023 wird die Linie 22 die Verbindungen mit der Linie K erleichtern und alle 30 Minuten den Bahnhof Mitry-Claye über die Gemeinden Juilly, Thieux und Nantouillet mit dem Bahnhof Dammartin-Juilly-Saint-Mard verbinden.
Erweiterung der Zone 3 von TàD Goële
Ab dem 28. August 2023 wird die Zone 3 des TàD goële auf die Gemeinden Charny, Gressy, Messy, Nantouillet und Saint-Mesmes ausgeweitet.
- Montag bis Freitag, 10:00 bis 16:00 Uhr
- Samstag, 07:00 bis 19:00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen verkehrt der TàD nicht.
Weitere Informationen und Buchung unter: tad.iledefrance-mobilites.fr/
Bedienen Sie den Bahnhof Villeparisis-Mitry le Neuf und die Einkaufspromenade mit der Linie 21
Ihre Linie 21 bedient die Einkaufspromenade in Claye-Souilly 7 Tage die Woche von Villeparisis aus.
- Samstag: alle 30 Minuten von 6:34 bis 23:34 Uhr
- Sonntag: 8:24 bis 21:04 Uhr
Verbessern Sie den Zugang zu Roissypole und Aéroville früher am Morgen und später am Abend mit der 23
Ab dem 28. August 203 erhöht die Linie 23 ihre Amplitude, um samstags den Zugang zu Aéroville und Roissypole zu erleichtern.
- 4 Abfahrten von Aéroville werden zwischen 21:40 und 23:10 Uhr hinzugefügt
- 5 Abfahrten von Villeparisis werden zwischen 20:30 und 22:30 Uhr hinzugefügt