Eine neue Nummerierung für Linie 3

Ab dem 1. August 2023 ändert Ihre Leitung ihre Nummer:

3A > 3

Änderung der Frequenzen zu den Haupt- und Nebenzeiten von Montag bis Freitag im Jahreszeitraum:

12 bis 15 Minuten morgens

30 Minuten am Nachmittag

20 Minuten am Abend

Der Betrieb zu den Haltestellen Vinci und Berthelot wird eingestellt.