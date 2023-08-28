Ab dem 4. September werden einige Ihrer Linien angepasst, um sich besser an Ihre Mobilitätsbedürfnisse anzupassen.

Express-Linie 46

Erreichen Sie Melun von Montag bis Sonntag mit 9 zusätzlichen Abfahrten!

Linie A

Die Route der Linie A wird vereinfacht, indem sie systematisch und in 2 Richtungen die gleichen Stadtteile bedient, einschließlich der Haltestellen im Stadtzentrum / in der Unterstadt von Montereau.

Andererseits bedient die Linie A nicht mehr den ZI des Clomarts, der jetzt von TàD Montereau bedient wird.

Am Abend ist die letzte Abfahrt vom Bahnhof Montereau um 22 Uhr geplant. Der neue Abendbus fährt bis Mitternacht.

Linie B

Keine Änderung. Das Angebot bleibt identisch mit den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag.

Linie C

Keine Änderung. Das Angebot bleibt identisch mit den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Samstag.

Linie E

Keine Änderung. Das Angebot bleibt identisch mit den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag.

Linie F

Ein neuer Start wird abends von "Forges – Bourg" um 17:07 Uhr zum Gare de Montereau hinzugefügt, von Montag bis Freitag, während der Schulzeit.

Linie G

Die Haltestellen "Rue de la Garenne", "Salle des Fêtes" und "Bas Clos" bringen Sie nun von Montag bis Freitag zum Bahnhof La Grande-Paroisse:

• In Übereinstimmung mit den Morgenzügen nach Melun / Paris ab 7:06 und 8:34*

• In Verbindung mit den Abendzügen von Melun / Paris ab 18:18, 18:50 und 19:50 Uhr.

* Das Rennen, das die Verbindung mit dem Zug um 8:34 Uhr ermöglicht, fährt nur während der Schulzeit

Linie I

Der Samstagsservice ist jetzt dank des TàD Montereau auf Reservierung. Auf Reservierung, gehen Sie und kommen Sie wieder, wann immer Sie wollen!

Linie L

Keine Änderung. Das Angebot bleibt identisch mit den üblichen Öffnungszeiten von Montag bis Freitag.

EMPLET-Linie

Die EMPLET-Linie hat jetzt eine identische Route für die Hin- und Rückfahrt, was an jedem Tag des Jahres Zeit nach Bréau spart. Infolgedessen werden die Haltestellen "Châtelet" auf "Rue de Varennes" auf 250 Meter, "Château" auf "La Faiencerie" auf 120 Meter, "Léo Lagrange" auf 450 Meter verschoben.

Am Abend können Sie jetzt die Restaurants und das Kino ohne Einschränkungen genießen!

Linie 15

Diese Linie, die nur während der Schulzeit von Montag bis Freitag verkehrt, bietet jetzt ihre letzte Abfahrt vom Bahnhof Montereau um 18:30 Uhr nach Reservierung.

Linie 19

Keine Änderung. Das Angebot bleibt an jedem Tag des Jahres identisch mit den üblichen Stunden.