Ähnliche Nachrichten

Linie 7
Einige Rennen an Wochentagen werden verschoben, um die Durchfahrtszeiten und Verbindungen im Bahnhof Mureaux zu verbessern.
Linien 14, 15 und 16
Die Haltestelle "Ecole de Musique" in Vernouillet wird nun in "Clos des Vignes" umbenannt.
Linie 21
Das Rennen um 12:40 Uhr vom Collège Henri IV am Mittwochmittag wird auf 12:45 Uhr verschoben, um die Umsteigezeit zwischen dem Ausgang der Schüler und der Abfahrt des Fahrzeugs zu verbessern.
Linie 24
Es wurden einige Rennverschiebungen vorgenommen, um die Lesbarkeit des Zeitplans zu verbessern.
Linien 41 und 43
Es werden Anpassungen der Fahrzeiten und Fahrpläne vorgenommen, um die Verbindungen am Bahnhof zu verbessern.
Express-Linie 100
Es werden nun 2 neue Haltestellen bedient:
- "Le Petit Moulin" in Chapet
- "Weißes Haus" in Orgeval
Neues Schema Ihrer Express 100-Linie
Expresslinien A14
Ihre Express-Linie A14 Les Mureaux - La Défense bedient neue Haltestellen in Les Mureaux:
- "Vigne Blanche" Richtung La Défense
- "Sablons" in 2 Richtungen.
Neues Schema Ihrer Linie A14 Les Mureaux - La Défense
Schließlich werden auf der Expresslinie A14 Verneuil Anpassungen vorgenommen, mit Verschiebungen bestimmter Rennen und Anpassungen der Fahrzeiten, um die Regelmäßigkeit zu erhöhen.
Die neuen Fahrpläne Ihrer Linien können im Abschnitt "Moving Me " des Portals Île-de-France Mobilités eingesehen werden.
Gute Fahrt auf unseren Linien!