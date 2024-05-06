Ähnliche Nachrichten

Am Montag, den 20. Mai, startet die erste Validations Challenge für reisende Kunden mit Tickets für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris zu gewinnen!

Versuchen Sie vom 20. Mai bis 9. Juni 2024, das Ziel von 1.370.000 Validierungen auf den Buslinien in Ihrem Gebiet von Terres d'Envol (Liste der Terres d'Envol-Linien) zu erreichen.

Ein informativer ticket, über 3 Wochen im März wurden 1.365.000 Validierungen gezählt.