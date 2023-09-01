Ähnliche Nachrichten

Zwei neue Abenddienste für garantierte Abfahrten am Bahnhof Montereau

Ab dem 4. September werden zwei Abendbusse vom Bahnhof Montereau aus eingerichtet.

Der Abendbus löst abends die regulären Linien ab

Das Prinzip ist einfach: Ohne Reservierung kann jeder am Bahnhof Montereau in den Bus einsteigen und dem Fahrer seine Ausstiegshaltestelle mitteilen, der seine Route an die im Fahrzeug anwesenden Kunden anpasst.

Abfahrten sind garantiert:

Zone Nord, Richtung Montereau (Abfahrten von Gleis 9)

Ankunft des Zuges am Bahnhof Montereau von Paris um 22:44 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:55 Uhr

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Montereau um 23:45 Uhr: Abfahrt des Busses um 23:55 Uhr

Zone Süd, Richtung Varennes-sur-Seine und Cannes-Ecluse (Abfahrten am Bahnsteig 4)

Ankunft des Zuges aus Paris am Bahnhof Montereau um 20:46 Uhr: Abfahrt des Busses um 20:55 Uhr

Uhr Ankunft des Zuges am Bahnhof Montereau von Paris um 21:44 Uhr: Abfahrt des Busses um 21:55 Uhr

Ankunft des Zuges am Bahnhof Montereau von Paris um 22:44 Uhr: Abfahrt des Busses um 22:55 Uhr

Ankunft des Zuges am Bahnhof Montereau von Paris um 23:46 Uhr: Abfahrt des Busses um 23:55 Uhr

Der Service verkehrt in beiden Gebieten von Montag bis Sonntag.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Am Bahnhof Montereau steige ich in die Busse

Ich bestätige meine Transport ticket

Ich zeige dem Fahrer meinen Abfahrtsstopp an

Der Fahrer passt seine Reiseroute an die Wünsche der Fahrgäste an

Dieser Service funktioniert ohne Reservierung und alle Transport tickets des Île-de-France Mobilités-Netzes werden akzeptiert.

Montereau Abendbus Broschüre