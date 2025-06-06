Ähnliche Nachrichten

Zwei Fahrradparkplätze werden bald auf Ihrem Gebiet von Coeur d'Essonne in den Gemeinden Morsang-sur-Orge und Viry-Châtillon mit geschlossenen, sicheren und durch Abonnement zugänglichen Räumen gefunden.
Hinweis für Radfahrer des Alltags, Sonntag oder diejenigen, in denen eine neue Leidenschaft geboren werden könnte, finden Sie ab dem 16. Juni 2025 Plätze, um Ihr Fahrrad abzustellen und umweltfreundlicheres Reisen zu fördern, um Ihren Bus oder Bahnhof zu erreichen, dank:
- Sichere und zugängliche Schließfächer 24/7;
- 40 Stellplätze stehen in jedem Fahrradparkplatz zur Verfügung.
Wie funktioniert es?
Abonnieren Sie ein Tages-, Monats- oder Jahresabonnement und greifen Sie mit Ihrem Navigo oder Navigo Easy auf Fahrradparkplätze zu.
Ohne Verzögerung wird Reisenden mit einem gültigen Jahresabonnement kostenlos angeboten.