Ähnliche Nachrichten

Zwei Fahrradparkplätze werden bald auf Ihrem Gebiet von Coeur d'Essonne in den Gemeinden Morsang-sur-Orge und Viry-Châtillon mit geschlossenen, sicheren und durch Abonnement zugänglichen Räumen gefunden.

Hinweis für Radfahrer des Alltags, Sonntag oder diejenigen, in denen eine neue Leidenschaft geboren werden könnte, finden Sie ab dem 16. Juni 2025 Plätze, um Ihr Fahrrad abzustellen und umweltfreundlicheres Reisen zu fördern, um Ihren Bus oder Bahnhof zu erreichen, dank: