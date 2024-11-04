Ähnliche Nachrichten

Sie nehmen die Buslinien Brie und 2 Morin und möchten zur Verbesserung der Servicequalität beitragen?
Sie reisen regelmäßig auf dem Gebiet von Brie und 2 Morin. Sie sind also täglich Botschafter für einen besseren öffentlichen Nahverkehr.
Dieses System wurde von der Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und den Transporteuren ins Leben gerufen.
Wie funktioniert es?
- Verbinden Sie sich mit der Website des FNAUT-Vereins (über den untenstehenden Link):
- Gehen Sie zum Abschnitt: "Linien-Cookies". Wählen Sie dann "Testimonial machen".
- Füllen Sie einfach das Formular aus, indem Sie auf das Gebiet "Brie und 2 Morin" klicken und Ihre Linie, das Datum, die Uhrzeit, die Haltestelle und das Kriterium auswählen.
- Klicken Sie abschließend auf "Senden"!