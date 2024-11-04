Ähnliche Nachrichten

Werden Sie Linienzeuge auf dem Gebiet von Vexin!

Werden Sie Linienzeuge und tragen Sie zur Servicequalität des Busnetzes bei

Nutzen Sie die Vexin-Buslinien und möchten zur Verbesserung der Servicequalität beitragen?

Sie reisen regelmäßig auf dem Gebiet von Vexin. Sie sind also täglich Botschafter für einen besseren öffentlichen Nahverkehr.

Dieses System wurde von der Association FNAUT (Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports) in Zusammenarbeit mit Île-de-France Mobilités und den Transporteuren ins Leben gerufen.

Wie funktioniert es?

  1. Verbinden Sie sich mit der Website des FNAUT-Vereins (über den untenstehenden Link):
  2. Gehen Sie zum Abschnitt: "Linien-Cookies". Wählen Sie dann "Testimonial machen".
  3. Füllen Sie einfach das Formular aus, indem Sie auf das Gebiet "Vexin" klicken und Ihre Linie, das Datum, die Uhrzeit, die Haltestelle und das Kriterium auswählen.
  4. Klicken Sie abschließend auf "Senden"!
Ihre Meinung ist für uns von unschätzbarem Wert, um die Qualität Ihrer Reisen zu verbessern.

