Actualités similaires

Profitez d'un stand de réparations pour "Mai à Vélo" sur le territoire du Vexin !

Faites réparer votre vélo gratuitement en gare de Magny-en-Vexin !

Rendez-vous en gare routière de Magny-en-Vexin, les 13 et 20 mai de 08h à 12h.

Sans inscription, sans frais, juste un coup de main !

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de fêter et d’adopter la pratique du vélo. Ainsi, sur le territoire de Vexin, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos en gare.

Retrouvez nos équipes en gare routière de Magny-en-Vexin les 13 et 20 mai de 08h à 12h.

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs.

