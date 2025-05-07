Actualités similaires

A l’occasion de Mai à Vélo, Île-de-France Mobilités vous accompagne dans ce mois dédié à l’utilisation de ce mode de transport doux afin de fêter et d’adopter la pratique du vélo. Ainsi, sur le territoire de Vexin, Île-de-France Mobilités organise des stands de réparations de vélos en gare. ​

​Retrouvez nos équipes en gare routière de Magny-en-Vexin les 13 et 20 mai de 08h à 12h. ​

L’ensemble des réparations proposé sur place est GRATUIT pour les voyageurs.