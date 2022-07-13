Auf Wunsch der Gemeinschaft Paris-Saclay wird die Linie 91.06 im Rahmen eines Experiments mit einer geschätzten Dauer von einem Jahr weiterentwickelt. Anwesenheit, Reisezeit und Kundenzufriedenheit werden die Bewertungskriterien dieses Experiments sein.

Ziel dieses Experiments ist es, die Linie 9 zwischen dem Guichet und der Haltestelle Université Paris-Saclay zu entlasten und eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof Guichet und den Stadtteilen Corbeville / École Polytechnique zu testen.

Die Entwicklung ist wie folgt: Während der Hauptverkehrszeit, morgens und abends, wird der Massy <> Joliot-Curie-Service zum Massy <> Gare du Guichet.

Der Massy <> Christ-Zweig von Saclay ändert sich nicht.