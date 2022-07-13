Eine neue Verbindung zum Bahnhof Guichet
Auf Wunsch der Gemeinschaft Paris-Saclay wird die Linie 91.06 im Rahmen eines Experiments mit einer geschätzten Dauer von einem Jahr weiterentwickelt. Anwesenheit, Reisezeit und Kundenzufriedenheit werden die Bewertungskriterien dieses Experiments sein.
Ziel dieses Experiments ist es, die Linie 9 zwischen dem Guichet und der Haltestelle Université Paris-Saclay zu entlasten und eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof Guichet und den Stadtteilen Corbeville / École Polytechnique zu testen.
Die Entwicklung ist wie folgt: Während der Hauptverkehrszeit, morgens und abends, wird der Massy <> Joliot-Curie-Service zum Massy <> Gare du Guichet.
Der Massy <> Christ-Zweig von Saclay ändert sich nicht.
Diagramm der Linie 91.06
Diese Entwicklung geht mit einer neuen Organisation der Haltestellen "Université Paris-Saclay" auf den Linien 91.06 und 9 einher. Siehe Karte unten.
- In Richtung Christ de Saclay / HEC / Jouy: Beibehaltung der bestehenden Haltestelle. Die Haltestellen "Moulon" und "Joliot Curie" werden nur auf dem Massy <> Christ Zweig von Saclay bedient.
- In Richtung Massy-Palaiseau : Die Haltestelle wird auf die andere Seite der Kreuzung auf der für Busse reservierten Spur verlegt.
- In Richtung Gare du Guichet : Die Haltestelle wird in die Rue Sophie Germain verlegt (gemeinsam mit den Linien 7 und 91.08).
- Am Bahnhof Guichet: Die Abgabe der Fahrgäste erfolgt in der Rue Louise Weiss, die Abfahrt auf dem Mittelbahnsteig des Busbahnhofs.
- Außerhalb der Stoßzeiten verkehrt die Linie wie bisher und bedient alle Haltestellen zwischen Massy und Le Christ de Saclay.
Karte - Änderung der Haltestellen Universität Paris Saclay
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und vergessen Sie nicht, die Fahrpläne zu konsultieren