Ähnliche Nachrichten

Was ist der Vorteil?

Die Boutique Transports befindet sich direkt am Bahnhof Cergy Préfecture und ist ideal gelegen, damit Sie Ihre verlorenen persönlichen Gegenstände schnell finden können.

Wie mache ich das?

Sie können unsere Agenten direkt im Geschäft unter 01 34 42 75 15 anrufen, indem Sie Ihre Anfrage formulieren, oder Ihre Anfrage über das Kontaktformular senden.

Sie müssen dann mit Ihrem Ausweisdokument zur Boutique Transports gehen (ein Dritter kann den Gegenstand abholen):

Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:45 Uhr

bis von bis Samstag von 9:30 bis 12:45 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr

Sie können auch unsere Neuigkeiten auf X: @CPConflu_IDFM verfolgen

Bis bald auf Ihrem Territorium!