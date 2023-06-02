Ähnliche Nachrichten

Neu auf Ihren Linien in Tremblay-en-France und Villepinte!

Veröffentlicht am

Lektüre 3 min

Die Linien 39, 45, 619, 642, T'bus 1, T'bus 2 und T'bus 3 verkehren ab dem 17. Juli 2023.

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:

  • Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris
  • Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten

Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen

Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsträger mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.

  • Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
  • Linie 609 : Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945
  • Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Neu auf Ihren Linien in Tremblay-en-France und Villepinte:

Linie 39 : Bahnhof Vert-Galant <> Flughafen CDG1 Bahnhof Roissypôle

  • Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
  • Eine direktere und schnellere Verbindung zwischen den RER-Stationen B du Vert-Galant, dem Parc des Expositions und dem Flughafen CDG1 Gare de Roissypôle

Linie 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

  • Ein Bus alle 15 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Samstag

Linie 619 : Bahnhof Vert-Galant <> Bahnhof Sevran Beaudottes

  • Ein Bus alle 12 Minuten, von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag
  • Eine neue Verbindung zum RER-Bahnhof Sevran Beaudottes B
  • Ein neuer Zugang zum Ballanger-Krankenhaus, dem Parc de la Noue, dem Rathaus und dem Verwaltungszentrum von Villepinte

Linie 642 : Bahnhof Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

  • Ein Bus alle 12 Minuten, von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag
  • Direkter Zugang zu den RER B-Bahnhöfen Vert-Galant und Villepinte
  • Direkter Zugang, angepasst an die Öffnungszeiten der Schulen in Vaujours
  • Eine neue Verbindung zum Gewerbegebiet Segro Logistics Park mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der alten Linie 617

Linie T'bus 1 : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

  • Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
  • Eine direktere Verbindung zwischen den RER-B-Stationen Vert-Galant und dem Flughafen CDG1 Gare de Roissypôle
  • Eine Verlängerung zu den technischen und Wartungsbereichen des Flughafengebiets Paris-Roissy Charles de Gaulle mit der Wiederaufnahme der Strecke der ehemaligen Linie 349 zwischen den Haltestellen Roissypôle und "Route de l'Arpenteur"

Linie T'bus 2: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

  • Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
  • Eine direktere Verbindung zwischen den RER-B-Stationen Vert-Galant und dem Parc des Expositions

Linie T'bus 3: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant über Salengro ODER Albert Thomas

  • Ein Bus alle 15 Minuten, von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag
  • Von Vert-Galant Sud: RER B-Bahnhof Vert-Galant in weniger als 10 Minuten erreichbar
  • Direkter und angepasster Zugang zu den Öffnungszeiten des Lycée Léonard de Vinci in Tremblay-en-France

Besuchen Sie das Einkaufszentrum Paris Nord 2:

  • Mit der Linie 39, in weniger als 20 Minuten von "Fontaine Mallet" nach Villepinte

Erreichen Sie das Einkaufszentrum Aéroville:

  • Mit der Linie T'bus 1, in weniger als 20 Minuten von "Les Cottages" nach Tremblay-en-France
  • Mit der Linie 39, in fast 30 Minuten von "Fontaine Mallet" nach Villepinte

Hier finden Sie die Details der Entwicklungen und den Zonenplan

 -  627.2 KB

Die Fahrpläne werden in Kürze im Abschnitt "Move" aktualisiert.

Für weitere Informationen und um die Neuigkeiten Ihres Netzwerks zu verfolgen, folgen Sie uns auf Twitter: @Envol_IDFM

Kundendienst : 01 60 42 53 75

Finden Sie hier den Sektorplan aller Linien des Territoriums Terres d'Envol

 -  6.8 MB

Ähnliche Nachrichten