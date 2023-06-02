Ähnliche Nachrichten

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:

an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten

Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen

Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsträger mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.

Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois

: Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945 Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Neu auf Ihren Linien in Tremblay-en-France und Villepinte:

Linie 39 : Bahnhof Vert-Galant <> Flughafen CDG1 Bahnhof Roissypôle

den ganzen Tag, Montag bis Freitag Eine direktere und schnellere Verbindung zwischen den RER-Stationen B du Vert-Galant, dem Parc des Expositions und dem Flughafen CDG1 Gare de Roissypôle

Linie 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

Ein Bus alle 15 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Samstag

Linie 619 : Bahnhof Vert-Galant <> Bahnhof Sevran Beaudottes

, von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag Eine neue Verbindung zum RER-Bahnhof Sevran Beaudottes B

Ein neuer Zugang zum Ballanger-Krankenhaus, dem Parc de la Noue, dem Rathaus und dem Verwaltungszentrum von Villepinte

Linie 642 : Bahnhof Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès

, von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag Direkter Zugang zu den RER B-Bahnhöfen Vert-Galant und Villepinte

Direkter Zugang, angepasst an die Öffnungszeiten der Schulen in Vaujours

Eine neue Verbindung zum Gewerbegebiet Segro Logistics Park mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der alten Linie 617

Linie T'bus 1 : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur

, den ganzen Tag, Montag bis Freitag Eine direktere Verbindung zwischen den RER-B-Stationen Vert-Galant und dem Flughafen CDG1 Gare de Roissypôle

Eine Verlängerung zu den technischen und Wartungsbereichen des Flughafengebiets Paris-Roissy Charles de Gaulle mit der Wiederaufnahme der Strecke der ehemaligen Linie 349 zwischen den Haltestellen Roissypôle und "Route de l'Arpenteur"

Linie T'bus 2: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions

, den ganzen Tag, Montag bis Freitag Eine direktere Verbindung zwischen den RER-B-Stationen Vert-Galant und dem Parc des Expositions

Linie T'bus 3: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant über Salengro ODER Albert Thomas