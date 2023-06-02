Ähnliche Nachrichten

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:
- Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris
- Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten
Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen
Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsträger mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.
- Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linie 609 : Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945
- Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Neu auf Ihren Linien in Tremblay-en-France und Villepinte:
Linie 39 : Bahnhof Vert-Galant <> Flughafen CDG1 Bahnhof Roissypôle
- Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
- Eine direktere und schnellere Verbindung zwischen den RER-Stationen B du Vert-Galant, dem Parc des Expositions und dem Flughafen CDG1 Gare de Roissypôle
Linie 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Ein Bus alle 15 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Samstag
Linie 619 : Bahnhof Vert-Galant <> Bahnhof Sevran Beaudottes
- Ein Bus alle 12 Minuten, von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag
- Eine neue Verbindung zum RER-Bahnhof Sevran Beaudottes B
- Ein neuer Zugang zum Ballanger-Krankenhaus, dem Parc de la Noue, dem Rathaus und dem Verwaltungszentrum von Villepinte
Linie 642 : Bahnhof Villepinte <> Tremblay-en-France Jaurès
- Ein Bus alle 12 Minuten, von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 20 Uhr, Montag bis Freitag
- Direkter Zugang zu den RER B-Bahnhöfen Vert-Galant und Villepinte
- Direkter Zugang, angepasst an die Öffnungszeiten der Schulen in Vaujours
- Eine neue Verbindung zum Gewerbegebiet Segro Logistics Park mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der alten Linie 617
Linie T'bus 1 : Gare du Vert Galant <> Roissy-en-France Route de l'Arpenteur
- Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
- Eine direktere Verbindung zwischen den RER-B-Stationen Vert-Galant und dem Flughafen CDG1 Gare de Roissypôle
- Eine Verlängerung zu den technischen und Wartungsbereichen des Flughafengebiets Paris-Roissy Charles de Gaulle mit der Wiederaufnahme der Strecke der ehemaligen Linie 349 zwischen den Haltestellen Roissypôle und "Route de l'Arpenteur"
Linie T'bus 2: Gare du Vert Galant <> Gare du Parc des Expositions
- Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
- Eine direktere Verbindung zwischen den RER-B-Stationen Vert-Galant und dem Parc des Expositions
Linie T'bus 3: Tremblay-en-France Gare du Vert Galant über Salengro ODER Albert Thomas
- Ein Bus alle 15 Minuten, von 7 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag
- Von Vert-Galant Sud: RER B-Bahnhof Vert-Galant in weniger als 10 Minuten erreichbar
- Direkter und angepasster Zugang zu den Öffnungszeiten des Lycée Léonard de Vinci in Tremblay-en-France
Besuchen Sie das Einkaufszentrum Paris Nord 2:
- Mit der Linie 39, in weniger als 20 Minuten von "Fontaine Mallet" nach Villepinte
Erreichen Sie das Einkaufszentrum Aéroville:
- Mit der Linie T'bus 1, in weniger als 20 Minuten von "Les Cottages" nach Tremblay-en-France
- Mit der Linie 39, in fast 30 Minuten von "Fontaine Mallet" nach Villepinte
Die Fahrpläne werden in Kürze im Abschnitt "Move" aktualisiert.
Kundendienst : 01 60 42 53 75