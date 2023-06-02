Ähnliche Nachrichten

Neu auf Ihren Linien in Aulnay-sous-Bois und Sevran!

Die Linien 43, 45, 607, 616 und 617 werden ab dem 17. Juli 2023 weiterentwickelt.

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:

  • Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris
  • Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten

Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen

Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsmittel mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.

  • Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
  • Linie 609 : Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945
  • Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Neu auf Ihren Linien in Aulnay-sous-Bois, Sevran und Le Blanc-Mesnil:

Linie 43: Bahnhof Aulnay-sous-Bois <> Flughafen CDG1 Bahnhof Roissypôle

  • Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
  • Eine neue Verbindung mit RER B und T4 am Bahnhof Aulnay-sous-Bois und RER B am Bahnhof Parc des Expositions de Villepinte

Linie 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

  • Ein Bus alle 15 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Samstag

Linie 607: La Courneuve 8. Mai 1945 <> Aulnay-sous-Bois Ballanger Hospital

  • Ein Bus alle 12 Minuten, von 6:30 bis 10 Uhr und von 16:30 bis 20:30 Uhr, Montag bis Freitag
  • Vereinfachter Zugang zum Ballanger Spital mit einer Haltestelle direkt vor dem Haupteingang

Linie 616 : Bahnhof Bondy <> Aulnay-sous-Bois CC O'Parinor

  • Ein Bus alle 12 Minuten, von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 19.30 Uhr, Montag bis Freitag
  • Ein spezifischer Service zum Gewerbegebiet Garonor mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der ehemaligen Linie 627
  • Eine direktere und schnellere Verbindung zwischen dem Bahnhof Aulnay-sous-Bois und dem Einkaufszentrum O'Parinor

Linie 617 : Bahnhof Aulnay-sous-Bois <> Bahnhof Sevran Beaudottes

  • Ein Bus alle 12 Minuten, von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag.
  • Eine neue Verbindung zum RER B-Bahnhof Aulnay-sous-Bois aus dem Stadtteil Gros Saule mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der alten Linie 44

Erreichen Sie das Einkaufszentrum Aéroville:

  • Mit der Linie 43, in fast 30 Minuten von "Soleil Levant" nach Aulnay-sous-Bois

Besuchen Sie die O'Parinor Mall:

  • Mit der Linie 45, in 15 Minuten von "Gros Saule" nach Aulnay-sous-Bois
  • Mit der Linie 616, in 20 Minuten vom RER B-Bahnhof Aulnay-sous-Bois

