Ähnliche Nachrichten

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:

Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris

Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten

Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen

Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsmittel mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.

Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois

Linie 609 : Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945

Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso

Neu auf Ihren Linien in Aulnay-sous-Bois, Sevran und Le Blanc-Mesnil:

Linie 43: Bahnhof Aulnay-sous-Bois <> Flughafen CDG1 Bahnhof Roissypôle

Ein Bus alle 20 Minuten , den ganzen Tag, Montag bis Freitag

Eine neue Verbindung mit RER B und T4 am Bahnhof Aulnay-sous-Bois und RER B am Bahnhof Parc des Expositions de Villepinte

Linie 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil

Ein Bus alle 15 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Samstag

Linie 607: La Courneuve 8. Mai 1945 <> Aulnay-sous-Bois Ballanger Hospital

Ein Bus alle 12 Minuten , von 6:30 bis 10 Uhr und von 16:30 bis 20:30 Uhr, Montag bis Freitag

Vereinfachter Zugang zum Ballanger Spital mit einer Haltestelle direkt vor dem Haupteingang

Linie 616 : Bahnhof Bondy <> Aulnay-sous-Bois CC O'Parinor

Ein Bus alle 12 Minuten , von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 19.30 Uhr, Montag bis Freitag

Ein spezifischer Service zum Gewerbegebiet Garonor mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der ehemaligen Linie 627

Eine direktere und schnellere Verbindung zwischen dem Bahnhof Aulnay-sous-Bois und dem Einkaufszentrum O'Parinor

Linie 617 : Bahnhof Aulnay-sous-Bois <> Bahnhof Sevran Beaudottes