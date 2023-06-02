Ähnliche Nachrichten

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:
- Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris
- Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten
Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen
Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsmittel mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.
- Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linie 609 : Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945
- Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Neu auf Ihren Linien in Aulnay-sous-Bois, Sevran und Le Blanc-Mesnil:
Linie 43: Bahnhof Aulnay-sous-Bois <> Flughafen CDG1 Bahnhof Roissypôle
- Ein Bus alle 20 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Freitag
- Eine neue Verbindung mit RER B und T4 am Bahnhof Aulnay-sous-Bois und RER B am Bahnhof Parc des Expositions de Villepinte
Linie 45 : Gare du Vert-Galant <> Gare du Blanc-Mesnil
- Ein Bus alle 15 Minuten, den ganzen Tag, Montag bis Samstag
Linie 607: La Courneuve 8. Mai 1945 <> Aulnay-sous-Bois Ballanger Hospital
- Ein Bus alle 12 Minuten, von 6:30 bis 10 Uhr und von 16:30 bis 20:30 Uhr, Montag bis Freitag
- Vereinfachter Zugang zum Ballanger Spital mit einer Haltestelle direkt vor dem Haupteingang
Linie 616 : Bahnhof Bondy <> Aulnay-sous-Bois CC O'Parinor
- Ein Bus alle 12 Minuten, von 6 bis 9 Uhr und von 16.30 bis 19.30 Uhr, Montag bis Freitag
- Ein spezifischer Service zum Gewerbegebiet Garonor mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der ehemaligen Linie 627
- Eine direktere und schnellere Verbindung zwischen dem Bahnhof Aulnay-sous-Bois und dem Einkaufszentrum O'Parinor
Linie 617 : Bahnhof Aulnay-sous-Bois <> Bahnhof Sevran Beaudottes
- Ein Bus alle 12 Minuten, von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19 Uhr, Montag bis Freitag.
- Eine neue Verbindung zum RER B-Bahnhof Aulnay-sous-Bois aus dem Stadtteil Gros Saule mit der Wiederaufnahme der Haltestellen der alten Linie 44
Erreichen Sie das Einkaufszentrum Aéroville:
- Mit der Linie 43, in fast 30 Minuten von "Soleil Levant" nach Aulnay-sous-Bois
Besuchen Sie die O'Parinor Mall:
- Mit der Linie 45, in 15 Minuten von "Gros Saule" nach Aulnay-sous-Bois
- Mit der Linie 616, in 20 Minuten vom RER B-Bahnhof Aulnay-sous-Bois
Die Fahrpläne werden in Kürze im Abschnitt "Move" aktualisiert.
Kundendienst : 01 60 42 53 75