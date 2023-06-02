Ähnliche Nachrichten

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:

Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris

an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten

Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen

Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsträger mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.