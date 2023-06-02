Ähnliche Nachrichten

Ab dem 17. Juli 2023 verstärkt Île-de-France Mobilités das Busangebot in der Region Terres d'Envol mit:
- Verstärkte Anbindung an die Metros 5 und 7, T1 und T4, RER B und E für eine bessere Verbindung nach Paris
- Direktere und schnellere Fahrten zu Gewerbe- und Gewerbegebieten
Hauptlinien, um zur RER und U-Bahn zu gelangen
Eine Verstärkung auf den 3 Hauptlinien des Territoriums für einen besseren Service der schweren Verkehrsträger mit Bussen alle 6 bis 8 Minuten von 6:30 bis 9 Uhr und von 16:30 bis 19:30 Uhr, Montag bis Freitag.
- Linie 15 : Villepinte Gare du Vert Galant <> Gare d'Aulnay-sous-Bois
- Linie 609 : Bahnhof Villepinte <> La Courneuve 8. Mai 1945
- Linie 615 : Bahnhof Villepinte <> Bobigny Pablo Picasso
Erreichen Sie das Einkaufszentrum Aéroville:
- Mit der Linie 43, in fast 30 Minuten von "Soleil Levant" nach Aulnay-sous-Bois
- Mit der Linie T'bus 1, in weniger als 20 Minuten von "Les Cottages" nach Tremblay-en-France
- Mit der Linie 39, in fast 30 Minuten von "Fontaine Mallet" nach Villepinte
Besuchen Sie das Einkaufszentrum Paris Nord 2:
- Mit der Linie 39, in fast 20 Minuten von "Fontaine Mallet" nach Villepinte
Besuchen Sie die O'Parinor Mall:
- Mit der Linie 45, in 15 Minuten von "Gros Saule" nach Aulnay-sous-Bois
- Mit der Linie 616, in 20 Minuten vom RER B-Bahnhof Aulnay-sous-Bois
