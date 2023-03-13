Ähnliche Nachrichten

SCHNELLE UND LANGLEBIGE INSTALLATION

Das E-Paper ist ein echtes dynamisches Informationsmedium und ein umweltfreundliches Display der neuen Generation, das die innovative Technologie von E-Readern nutzt. Seine Stromversorgung erfolgt mit erneuerbarer Energie, dank eines Solarpanels, das eine integrierte Batterie auflädt. Diese Lösung, die sich leicht in bestehende Werbetafeln integrieren lässt, reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu aktuellen Terminals erheblich.

VERNETZTE INFORMATIONEN IN ECHTZEIT

Dieses System, das ein 3G/4G-Kommunikationsgerät integriert, ermöglicht es den Fahrgästen, in Echtzeit die nächsten beiden Passagen an ihrer Haltestelle zu kennen und bietet ihnen die Möglichkeit:

Verbreitung aktueller Informationen bei Verkehrsstörungen,

Bewerben Sie kommerzielle Aktionen oder verbreiten Sie Nachrichten auf flexible und reaktionsschnelle Weise.

WO FINDE ICH DIE "E-PAPER"-TERMINALS AUF DEM GEBIET VON ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?

Wird diese neue Fahrgastinformationsunterstützung an den folgenden Haupthaltestellen und Umsteigepunkten verfügbar sein?

Argenteuil

Bahnhof Argenteuil – Linie 1

Bahnhof Argenteuil – Linie 2

Bahnhof Argenteuil – Linie 4

Bahnhof Argenteuil – Linie 6

Bahnhof Argenteuil – Linie 7

Bahnhof Argenteuil – Linie 8

Bahnhof Argenteuil – Linie 9

Bahnhof Argenteuil – Linie 18

Bahnhof Val d'Argenteuil – Linie 1 nach Argenteuil

Gare du Val d'Argenteuil – Linie 1 nach Sartrouville

Gare du Val d'Argenteuil – Linie 8 nach Argenteuil / Bezons

Gare du Val d'Argenteuil – Linie 8 nach Val d'Argenteuil

Gare du Val d'Argenteuil – Linie 34 nach Argenteuil / Bezons

Gare du Val d'Argenteuil – Linie 34 nach Val d'Argenteuil

Berionne

Rathaus

Rathaus 2

Rathaus 3

Champguérin

Val Notre Dame

Val Notre Dame 2

Place François Rabelais

Place François Rabelais 2

Bezons

Brücke von Bezons

Brücke von Bezons 2

Bougival

Bahnhof Bougival – Linie D

Chatou

Gare de Chatou-Croissy Nord – Linien E M T 12

Bahnhof Chatou-Croissy Sud- Linien D E

Renoir

Kormeilles

Bahnhof Cormeilles-en-Parisis

Enghien

Bahnhof Enghien-les-Bains – Linie 7

Kohlen

Bahnhof Houilles – Linie A

Bahnhof Houilles – Linien C P

Bahnhof Houilles – Linie K

Bahnhof Houilles – Linie L

Bahnhof Houilles – Linie 4

Bahnhof Houilles – Linie 6

Bahnhof Houilles – Linie 34

Bahnhof Houilles – Linien H J

Le Vésinet

Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linie M

Gare du Vésinet-Le Pecq – Linien 20 G

Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linien A C

Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linie F

Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linien E M

Maisons-Laffitte

Bahnhof Maisons-Laffitte – Linie 2

Bahnhof Maisons-Laffitte – Linie 6

Bahnhof Maisons-Laffitte – Linie 12

Sartrouville