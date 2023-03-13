Ähnliche Nachrichten

SCHNELLE UND LANGLEBIGE INSTALLATION
Das E-Paper ist ein echtes dynamisches Informationsmedium und ein umweltfreundliches Display der neuen Generation, das die innovative Technologie von E-Readern nutzt. Seine Stromversorgung erfolgt mit erneuerbarer Energie, dank eines Solarpanels, das eine integrierte Batterie auflädt. Diese Lösung, die sich leicht in bestehende Werbetafeln integrieren lässt, reduziert die Umweltbelastung im Vergleich zu aktuellen Terminals erheblich.
VERNETZTE INFORMATIONEN IN ECHTZEIT
Dieses System, das ein 3G/4G-Kommunikationsgerät integriert, ermöglicht es den Fahrgästen, in Echtzeit die nächsten beiden Passagen an ihrer Haltestelle zu kennen und bietet ihnen die Möglichkeit:
- Verbreitung aktueller Informationen bei Verkehrsstörungen,
- Bewerben Sie kommerzielle Aktionen oder verbreiten Sie Nachrichten auf flexible und reaktionsschnelle Weise.
WO FINDE ICH DIE "E-PAPER"-TERMINALS AUF DEM GEBIET VON ARGENTEUIL BOUCLES DE SEINE?
Wird diese neue Fahrgastinformationsunterstützung an den folgenden Haupthaltestellen und Umsteigepunkten verfügbar sein?
Argenteuil
- Bahnhof Argenteuil – Linie 1
- Bahnhof Argenteuil – Linie 2
- Bahnhof Argenteuil – Linie 4
- Bahnhof Argenteuil – Linie 6
- Bahnhof Argenteuil – Linie 7
- Bahnhof Argenteuil – Linie 8
- Bahnhof Argenteuil – Linie 9
- Bahnhof Argenteuil – Linie 18
- Bahnhof Val d'Argenteuil – Linie 1 nach Argenteuil
- Gare du Val d'Argenteuil – Linie 1 nach Sartrouville
- Gare du Val d'Argenteuil – Linie 8 nach Argenteuil / Bezons
- Gare du Val d'Argenteuil – Linie 8 nach Val d'Argenteuil
- Gare du Val d'Argenteuil – Linie 34 nach Argenteuil / Bezons
- Gare du Val d'Argenteuil – Linie 34 nach Val d'Argenteuil
- Berionne
- Rathaus
- Rathaus 2
- Rathaus 3
- Champguérin
- Val Notre Dame
- Val Notre Dame 2
- Place François Rabelais
- Place François Rabelais 2
Bezons
- Brücke von Bezons
- Brücke von Bezons 2
Bougival
- Bahnhof Bougival – Linie D
Chatou
- Gare de Chatou-Croissy Nord – Linien E M T 12
- Bahnhof Chatou-Croissy Sud- Linien D E
- Renoir
Kormeilles
- Bahnhof Cormeilles-en-Parisis
Enghien
- Bahnhof Enghien-les-Bains – Linie 7
Kohlen
- Bahnhof Houilles – Linie A
- Bahnhof Houilles – Linien C P
- Bahnhof Houilles – Linie K
- Bahnhof Houilles – Linie L
- Bahnhof Houilles – Linie 4
- Bahnhof Houilles – Linie 6
- Bahnhof Houilles – Linie 34
- Bahnhof Houilles – Linien H J
Le Vésinet
- Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linie M
- Gare du Vésinet-Le Pecq – Linien 20 G
- Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linien A C
- Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linie F
- Bahnhof Vésinet-Le Pecq – Linien E M
Maisons-Laffitte
- Bahnhof Maisons-Laffitte – Linie 2
- Bahnhof Maisons-Laffitte – Linie 6
- Bahnhof Maisons-Laffitte – Linie 12
Sartrouville
- Bahnhof Sartrouville – Linien B G S1
- Bahnhof Sartrouville – Linie 5
- Bahnhof Sartrouville – Linie 9
- Bahnhof Sartrouville – Linie 1
- Tablett