Ähnliche Nachrichten

Ab dem 1. August 2022 verkehren werktags von 10 bis 16 Uhr und samstags ganztägig die Linien 201/202, 205, 206, 208 nach Reservierung.
Karte, die die verschiedenen Linien des Perimeters der Gemeinschaft der Gemeinden des Val d'Essonne darstellt, profitieren von Transport on Demand
Linien 201 und 202
Im Bereich Transport on Demand werden die Strecken der Linien 201 und 202 zwischen dem Bahnhof Brétigny-sur-Orge und der Gemeinde Itteville zusammengelegt.
An Wochentagen bietet Transport on Demand 3 Fahrten pro Richtung an:
- Vom Bahnhof Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25
- Vom Collège Doisneau: 09:38, 11:51, 14:19
Samstags fahren die Busse nach vorheriger Reservierung von 8:30 bis 19:05 Uhr.
Linie 205
Neue Endstation: Alle Fahrten der Linie 205 zum und vom Bahnhof Bouray (Lardy) werden bis Guigneville-sur-Essonne (Haltestelle Gendarmerie) verlängert.
Die Fahrten zwischen Vayres-sur-Essonne (Haltestelle Mairie) und Guigneville-sur-Essonne (Haltestelle Gendarmerie) werden von Transport on Demand durchgeführt.
An Wochentagen 1 Rennen pro Stunde in jede Richtung:
- In Richtung Bahnhof Bouray: erste Abfahrt um 10:32 Uhr (Haltestelle Gendarmerie), letzte Abfahrt um 14:44 Uhr
- Abfahrt vom Bahnhof Bouray: erste Abfahrt um 9:53 Uhr, letzte Abfahrt um 15:29 Uhr.
Bei Transport on Demand bietet jedes zweite Rennen die Bedienung der Stadt Baulne an.
Samstags verkehrt die Linie 205 nach vorheriger Reservierung von 8:30 bis 19:30 Uhr.
Linie 206
Im Transport on Demand werden die Strecken der Linien 206A und 206B zusammengelegt (Passage im Stadtzentrum von La-Ferté-Alais und dann in Richtung der Stadt Huison-Longueville), die Strecke wird bis zur Stadt Orveau verlängert.
An Wochentagen bietet Transport on Demand 3 Fahrten pro Richtung an:
- Vom Bahnhof Bouray (Lardy): 10:32, 12:48, 14:49
- Von Orveau: 09h21, 11h42, 13h48
Samstags fahren die Busse nach vorheriger Reservierung von 8:30 bis 19:30 Uhr.
Linie 208
An Wochentagen ca. 1 Rennen alle 1h30 pro Richtung und Unterlinie (208A und 208B):
- Beginn des TàD-Dienstes um 9:20 Uhr von Auvernaux (208A) und 9:54 Uhr von Ormoy (208B)
- Letzte Abfahrt TàD um 15:55 Uhr von Echarcon (208A) und 16:11 Uhr von Champcueil (208B)
Samstags fahren die Busse nach vorheriger Reservierung von 6 bis 20 Uhr.
Die Buchung ist ganz einfach!
Besuchen Sie die Website tad.idfmobilites.fr oder laden Sie die App TàD Ile-de-FranceMobilités auf Ihr Smartphone herunter. Alles, was Sie tunmüssen, ist, Ihr Konto zu erstellen, Ihre Linie auszuwählenund die Informationen IhrerFahrt anzugeben: Zeit, Steig- und Ausstiegsstoppgewünscht.
Sie können uns auch telefonisch unter 09 70 80 96 63 von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr kontaktieren.
Weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem On-Demand-Transport von Île-de-France Mobilités? | Île-de-France Mobilités (iledefrance-mobilites.fr)