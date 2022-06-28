Ähnliche Nachrichten

Im Bereich Transport on Demand werden die Strecken der Linien 201 und 202 zwischen dem Bahnhof Brétigny-sur-Orge und der Gemeinde Itteville zusammengelegt.

An Wochentagen bietet Transport on Demand 3 Fahrten pro Richtung an:

Vom Bahnhof Brétigny-sur-Orge: 10:44, 12:57, 15:25

Vom Collège Doisneau: 09:38, 11:51, 14:19

Samstags fahren die Busse nach vorheriger Reservierung von 8:30 bis 19:05 Uhr.