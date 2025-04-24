Ähnliche Nachrichten

Vos TàD Loing und TàD Nemours erweitern ihren Service für mehr Mobilität

Veröffentlicht am

Transport on Demand Loing und Nemours erweitern ihr Angebot, um eine neue Sehenswürdigkeit zu bedienen!

TàD Loing und TàD Nemours

Neu im Gebiet des Loing-Tals: eine neue Gemeinde am TàD Loing (Darvault) sowie ein neuer Zubringerpunkt ("Clos Saint Jean").

Ihr TàD erweitert sein Angebot und passt sich Ihren Reisen für maßgeschneiderte Mobilität an!

Dieses neue Angebot gilt ab Montag, 5. Januar 2026.

  • Der Transport-on-Demand-Service Loing bedient jetzt die Stadt Darvault mit zwei Haltestellen: "Liberté" und "Petit Châtelet".
  • Diese Erweiterung ermöglicht den Bewohnern zusätzliche Transportlösungen von Montag bis Freitag zwischen 8:30 und 16:30 Uhr zum Bahnhof Saint-Pierre-lès-Nemours, ins Stadtzentrum von Nemours oder zum Krankenhauszentrum.
  • Die Haltestelle "Clos Saint Jean" wird zu einem neuen Zubringerpunkt für TàD Loing und TàD Nemours.
Wie buche ich?

Dieser Service ist nur nach vorheriger Reservierung verfügbar.

  • Auf der Anwendung oder Website von TàD Île-de-France Mobilités,
  • Telefonisch über die Reservierungszentrale unter 0800 10 20 20 von 9 bis 18 Uhr, Montag bis Freitag, um bis zu 30 Tage im Voraus zu buchen,
  • Bis zu 1 Stunde vor Abfahrt (je nach Sektor), indem Sie Ihre Linie, Haltestelle und Zeitfenster auswählen.
Laden Sie die neue TàD Nemours-Broschüre herunter und konsultieren Sie die Karte der Haltepunkte, indem Sie hier klicken
Laden Sie die neue TàD Loing-Broschüre herunter, konsultieren Sie die Karte der Haltepunkte, indem Sie hier klicken

Um mehr über die Neuigkeiten des Territoriums zu erfahren, besuchen Sie unser Konto X: @Loing_IDFM

