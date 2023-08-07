Ähnliche Nachrichten

Schließung der RER B, Ihre Terres d'Envol-Buslinien passen sich an!

Ein Teil des nördlichen Zweigs der RER B wird ausnahmsweise vom 12. bis einschließlich 14. August 2023 im Rahmen der von SNCF Réseau durchgeführten Arbeiten gesperrt. Einige Buslinien in Ihrem Gebiet Terres d'Envol werden für Montag, den 14. August 2023, angepasst. Lassen Sie es uns erklären.

Von Samstag, den 12. bis Montag, den 14. August werden die Bahnhöfe La Plaine - Stade de France bis Gare du Blanc-Mesnil und die Bahnhöfe Sevran Livry bis Mitry-Claye nicht von der RER B bedient. Es werden Ersatzbusse eingerichtet und Ihre Buslinien werden lokal angepasst, um diese Schließung zu kompensieren.

Auf Ihrem Gebiet Terres d'Envol werden am Montag, den 14. August 2023, 5 Buslinien von Anpassungen betroffen sein!

  • Linie 43: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an die Haltestelle Stade du Moulin Neuf verlegt

Ein 10- bis 15-minütiger Spaziergang bringt Sie vom Gare d'Aulnay-sous-Bois zur Haltestelle Stade du Moulin Neuf.

  • Linie 618: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an die Haltestelle Normandie in Richtung Gare d'Aulnay-sous-Bois verlegt

Ein 10- bis 15-minütiger Spaziergang bringt Sie vom Gare d'Aulnay-sous-Bois zur Haltestelle Normandie.

Fußgängerwege zu den Endstationen, die vom Gare d'Aulnay-sous-Bois verlegt wurden.
  • Linie 617: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an den Gare de Villepinte verlegt
  • Linie 15: angepasste Fahrpläne auf der Achse Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

Die Endstation eines von zwei Rennen wird am Gare de Sevran Beaudottes statt am Gare d'Aulnay-sous-Bois liegen.

Während der Hauptverkehrszeit 1 Bus alle 8 bis 12 Minuten zwischen Gare du Vert-Galant und Gare de Sevran Beaudottes und 1 Bus alle 15 bis 20 Minuten zwischen Gare de Sevran Beaudottes und Gare d'Aulnay-sous-Bois.

  • Linie 620: angepasste Fahrpläne auf der Achse Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

Die Verbindung zwischen der Metro 5 von Bobigny Pablo Picasso und dem Gare du Blanc-Mesnil wird während der Hauptverkehrszeit mit 1 Bus alle 12 bis 15 Minuten zwischen Bobigny Pablo Picasso und Gare du Blanc-Mesnil verstärkt.

Zusätzliche Fahrten werden bis spät in den Abend angeboten, in Übereinstimmung mit der letzten Metro 5 in Bobigny Pablo Picasso.

Die Verbindung zwischen dem Gare du Blanc-Mesnil und der ZA du Pont Yblon wird während der Hauptverkehrszeit 1 Bus alle 25 bis 30 Minuten präsentieren.

Die detaillierten Zeitpläne dieses außergewöhnlichen Tages werden auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und ihrer Anwendung aktualisiert.

Die Fahrgastbetreuung Ihrer Linien wird auch in den Busbahnhöfen Nord und Süd auf dem Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois geändert.

Um die Ersatzbusse der RER B unterzubringen, ist eine Neuorganisation der Zuweisung der Bahnsteige Ihrer regulären Linien an den Busbahnhöfen des Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois erforderlich.

Die Passagierabholung Ihrer regulären Linien am Montag, den 14. August, erfolgt gemäß dem unten verfügbaren Plan.

Änderung der Zuordnung der Fahrgastabfertigungsplattformen für Montag, 14. August 2023.

