Ähnliche Nachrichten

Linie 617: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an den Gare de Villepinte verlegt

Linie 15: angepasste Fahrpläne auf der Achse Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes

Die Endstation eines von zwei Rennen wird am Gare de Sevran Beaudottes statt am Gare d'Aulnay-sous-Bois liegen.

Während der Hauptverkehrszeit 1 Bus alle 8 bis 12 Minuten zwischen Gare du Vert-Galant und Gare de Sevran Beaudottes und 1 Bus alle 15 bis 20 Minuten zwischen Gare de Sevran Beaudottes und Gare d'Aulnay-sous-Bois.

Linie 620: angepasste Fahrpläne auf der Achse Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil

Die Verbindung zwischen der Metro 5 von Bobigny Pablo Picasso und dem Gare du Blanc-Mesnil wird während der Hauptverkehrszeit mit 1 Bus alle 12 bis 15 Minuten zwischen Bobigny Pablo Picasso und Gare du Blanc-Mesnil verstärkt.

Zusätzliche Fahrten werden bis spät in den Abend angeboten, in Übereinstimmung mit der letzten Metro 5 in Bobigny Pablo Picasso.

Die Verbindung zwischen dem Gare du Blanc-Mesnil und der ZA du Pont Yblon wird während der Hauptverkehrszeit 1 Bus alle 25 bis 30 Minuten präsentieren.

Die detaillierten Zeitpläne dieses außergewöhnlichen Tages werden auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und ihrer Anwendung aktualisiert.