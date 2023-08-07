Ähnliche Nachrichten

Von Samstag, den 12. bis Montag, den 14. August werden die Bahnhöfe La Plaine - Stade de France bis Gare du Blanc-Mesnil und die Bahnhöfe Sevran Livry bis Mitry-Claye nicht von der RER B bedient. Es werden Ersatzbusse eingerichtet und Ihre Buslinien werden lokal angepasst, um diese Schließung zu kompensieren.
Auf Ihrem Gebiet Terres d'Envol werden am Montag, den 14. August 2023, 5 Buslinien von Anpassungen betroffen sein!
- Linie 43: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an die Haltestelle Stade du Moulin Neuf verlegt
Ein 10- bis 15-minütiger Spaziergang bringt Sie vom Gare d'Aulnay-sous-Bois zur Haltestelle Stade du Moulin Neuf.
- Linie 618: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an die Haltestelle Normandie in Richtung Gare d'Aulnay-sous-Bois verlegt
Ein 10- bis 15-minütiger Spaziergang bringt Sie vom Gare d'Aulnay-sous-Bois zur Haltestelle Normandie.
- Linie 617: Die Endstation Gare d'Aulnay-sous-Bois wird an den Gare de Villepinte verlegt
- Linie 15: angepasste Fahrpläne auf der Achse Gare d'Aulnay-sous-Bois <> Gare de Sevran Beaudottes
Die Endstation eines von zwei Rennen wird am Gare de Sevran Beaudottes statt am Gare d'Aulnay-sous-Bois liegen.
Während der Hauptverkehrszeit 1 Bus alle 8 bis 12 Minuten zwischen Gare du Vert-Galant und Gare de Sevran Beaudottes und 1 Bus alle 15 bis 20 Minuten zwischen Gare de Sevran Beaudottes und Gare d'Aulnay-sous-Bois.
- Linie 620: angepasste Fahrpläne auf der Achse Bobigny Pablo Picasso (M5) <> Gare du Blanc-Mesnil
Die Verbindung zwischen der Metro 5 von Bobigny Pablo Picasso und dem Gare du Blanc-Mesnil wird während der Hauptverkehrszeit mit 1 Bus alle 12 bis 15 Minuten zwischen Bobigny Pablo Picasso und Gare du Blanc-Mesnil verstärkt.
Zusätzliche Fahrten werden bis spät in den Abend angeboten, in Übereinstimmung mit der letzten Metro 5 in Bobigny Pablo Picasso.
Die Verbindung zwischen dem Gare du Blanc-Mesnil und der ZA du Pont Yblon wird während der Hauptverkehrszeit 1 Bus alle 25 bis 30 Minuten präsentieren.
Die detaillierten Zeitpläne dieses außergewöhnlichen Tages werden auf der iledefrance-mobilites.fr-Website und ihrer Anwendung aktualisiert.
Die Fahrgastbetreuung Ihrer Linien wird auch in den Busbahnhöfen Nord und Süd auf dem Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois geändert.
Um die Ersatzbusse der RER B unterzubringen, ist eine Neuorganisation der Zuweisung der Bahnsteige Ihrer regulären Linien an den Busbahnhöfen des Pôle Gare d'Aulnay-sous-Bois erforderlich.
Die Passagierabholung Ihrer regulären Linien am Montag, den 14. August, erfolgt gemäß dem unten verfügbaren Plan.