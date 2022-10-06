Ab dem 3. Januar 2023 finden Sie die Fahrpläne ab dem 3. Januar 2023 im folgenden Artikel:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/locales/detail/une-offre-de-bus-allegee-sur-le-territoire-paris-saclay

Seit dem 1. August und bis zum 2. Januar 2023 kommt es aufgrund von Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fahrern zu Störungen auf Ihren Buslinien in Paris Saclay.

Wir sind gezwungen, das Transportangebot auf 7 Buslinien in Ihrem Netzwerk zu erleichtern:

91.06 / DM11C / 2 / 3 / 4 / 22 / 23

Nachfolgend finden Sie die angepassten Fahrpläne.