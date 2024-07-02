Ähnliche Nachrichten

In diesem Sommer ändern sich die Fahrpläne Ihrer Linien Brie und 2 Morin mit den Spielen Paris 2024

Veröffentlicht am

  -  

Aktualisiert am

Lektüre 2 min

Einige Buslinien werden für die Olympischen Spiele 2024 geändert. Wir erklären Ihnen alles.

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien des Gebiets Brie und 2 Morin sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 vor, während und nach den Spielen Paris 2024 betroffen:

Durchgang der Flamme in Melun und dann in Meaux am Samstag, den 20. Juli

Die Strecken der Expresslinien 01, 03A und 56 werden punktuell betroffen sein und einige Haltestellen werden während der Veranstaltung nicht bedient:

In Melun, zwischen 12:30 und 16:00 Uhr :

In Meaux, zwischen 14 und 20.30 Uhr :

  • Auf der Linie 03A : Einstellung der Haltestellen La Hayette (in beide Richtungen), Marché (in Richtung Gare de Meaux) und Médiathèque (in Richtung Coulommiers). Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.
  • Auf der Linie 56 : Einstellung der Haltestellen Octroi und Marronniers (in Richtung Gare de Meaux), Cité Administrative und Jean Vilar / Avenue Foch (in Richtung Gare de La Ferté sous Jouarre) und Poste / Allende (in beide Richtungen). Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.

Angepasste Zeitpläne in diesem Sommer

Vom 15. Juli bis 15. September 2024 werden die Fahrpläne der Linien Express 01, Express 17, Express 62, Linie 59 und des Stadtverkehrs Coulommiers A ausnahmsweise geändert.

Die Details aller Linien in Ihrem Gebiet finden Sie auf der Website von Ile-de-France Mobilités.

Auswirkungen auf das Netz in der Île-de-France

Weitere Informationen

Hier finden Sie alle praktischen Informationen für Ihre Reisen während des Zeitraums.

Konsultieren Sie unseren Routenplaner und unsere Fahrpläne

Um Ihre Fahrten besser zu planen, könnte nichts einfacher sein, konsultieren Sie unseren Routenplaner auf unserer Website oder in der Anwendung Île-de-France Mobilités oder gehen Sie zum Abschnitt "Fahrpläne" der App oder Website.

Die vorgeschlagenen Routen und Fahrpläne werden in Echtzeit und entsprechend dem Verkehr aktualisiert.

Ähnliche Nachrichten