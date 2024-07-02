Ähnliche Nachrichten

Während der Spiele Paris 2024 werden sich die große Anzahl der organisierten Sportveranstaltungen und -veranstaltungen sowie alle ihre Vorbereitungen auf den Busverkehr in der Île-de-France auswirken. Einige Linien des Gebiets Brie und 2 Morin sind von der Organisation der Olympischen Spiele Paris 2024 vor, während und nach den Spielen Paris 2024 betroffen:

Durchgang der Flamme in Melun und dann in Meaux am Samstag, den 20. Juli

Die Strecken der Expresslinien 01, 03A und 56 werden punktuell betroffen sein und einige Haltestellen werden während der Veranstaltung nicht bedient:

In Melun, zwischen 12:30 und 16:00 Uhr :

Einstellung des Dienstes an den Haltestellen Avenue de Meaux und Victor Hugo / Porte de Paris auf der Expresslinie 01 nur in Richtung Coulommiers - > Melun. Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.

In Meaux, zwischen 14 und 20.30 Uhr :

Auf der Linie 03A : Einstellung der Haltestellen La Hayette (in beide Richtungen), Marché (in Richtung Gare de Meaux) und Médiathèque (in Richtung Coulommiers). Hier finden Sie die Details dieser Änderungen.

Angepasste Zeitpläne in diesem Sommer

Vom 15. Juli bis 15. September 2024 werden die Fahrpläne der Linien Express 01, Express 17, Express 62, Linie 59 und des Stadtverkehrs Coulommiers A ausnahmsweise geändert.