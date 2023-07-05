Ähnliche Nachrichten

Finden Sie Ihre Sommerflugpläne online

In diesem Sommer sind Ihre Fahrpläne im Rahmen eines umweltbewussten Ansatzes nur in digitaler Version verfügbar.

Sommerfahrpläne des Territoriums Bus Essonne Sud Est
Sommerfahrplan Ihrer Buslinien

Finden Sie diesen Sommer alle Ihre Sommerpläne online.

Um Teil eines umweltbewussten CSR-Ansatzes zu sein und unseren Abfall zu begrenzen, haben wir uns für den Sommer 2023 entschieden, keine stündlichen Flugblätter zu drucken.

Wo finde ich meine Zeitpläne für diesen Sommer?

Ihre Fahrpläne finden Sie unter:

- Website > Fahrplan der Buslinien Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)

- Auf der IDF Mobilités-App

- An Ihrer Bushaltestelle

- In Ihrem Rathaus

- In unserem Customer Relations Center unter 01 76 41 11 67

Ihre Öffnungszeiten von Montag, 10. Juli bis Sonntag, 03. September 2023:

Linie 4301 (ehemals Linie 201)

 -  17.1 MB

Linie 4303 (ehemals Linie 203)

 -  3.7 MB

Linie 4305 (ehemals Linie 205)

 -  3.9 MB

Linien 4306 und 4316 (ehemals Linien 206A und 206B)

 -  18.8 MB

Linie 4307 (ehemals Linie 207)

 -  5.9 MB

Linien 4308 und 4318 (ehemals Linien 208A und 208B)

 -  8.6 MB

Linie 4309 (ehemals Linie 209)

 -  5.9 MB

