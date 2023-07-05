Ähnliche Nachrichten

Finden Sie diesen Sommer alle Ihre Sommerpläne online.
Um Teil eines umweltbewussten CSR-Ansatzes zu sein und unseren Abfall zu begrenzen, haben wir uns für den Sommer 2023 entschieden, keine stündlichen Flugblätter zu drucken.
Wo finde ich meine Zeitpläne für diesen Sommer?
Ihre Fahrpläne finden Sie unter:
- Website > Fahrplan der Buslinien Essonne Sud Est (iledefrance-mobilites.fr)
- Auf der IDF Mobilités-App
- An Ihrer Bushaltestelle
- In Ihrem Rathaus
- In unserem Customer Relations Center unter 01 76 41 11 67