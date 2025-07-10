Ähnliche Nachrichten

Was sind die wichtigen Elemente, an die Sie sich erinnern sollten, damit Ihre Rückkehr in die Schule so reibungslos wie möglich verläuft?
- Von Montag, 25. August bis Sonntag, 31. August 2025: Es gelten die Fahrpläne der kurzen Schulferien 2025-2026, mit Ausnahme der Linien 6213 und 6216 sowie der Schullinien (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288), wo die Schulanfangszeiten ab Montag, dem 1. September 2025, beginnen.
Denken Sie also daran, die Fahrpläne Ihrer üblichen Linie zu überprüfen, bevor Sie losfahren!
Die Änderungen an Ihren Zeilen lauten wie folgt:
- Linie 6209 : Endgültige Streichung der Haltestelle PASTEUR
- Linie 6216 : Einrichtung einer neuen Strecke, die eine Verlängerung der Linie im Stadtteil Louveciennes Le Clos ermöglicht.
Vier neue Haltestellen:
- Bahnhof Louveciennes - Vigée Lebrun
- Vauvenards
- Sudan
- Ariel
- Linie 6276 : Entfernung der Haltestelle CIMETIERE Noisy-le-Roi
- Linie 6284 :
Ab dem 1. September 2025 werden die Schüler nicht mehr am Haltepunkt in der Rue Thessaloniki abgeholt, sondern am Buswartehäuschen des Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King in der Rue de La Minière.
Die Schüler haben auch die Möglichkeit, an der folgenden Haltestelle einzusteigen: Lycée Franco-Allemand/Collège Martin Luther King am Bushäuschen in der Collin Mamet Street.