Ähnliche Nachrichten

Was sind die wichtigen Elemente, an die Sie sich erinnern sollten, damit Ihre Rückkehr in die Schule so reibungslos wie möglich verläuft?

Von Montag, 25. August bis Sonntag, 31. August 2025: Es gelten die Fahrpläne der kurzen Schulferien 2025-2026, mit Ausnahme der Linien 6213 und 6216 sowie der Schullinien (6280-6281-6282-6283-6284-6285-6286-6287-6288), wo die Schulanfangszeiten ab Montag, dem 1. September 2025, beginnen.

Denken Sie also daran, die Fahrpläne Ihrer üblichen Linie zu überprüfen, bevor Sie losfahren!