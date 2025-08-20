Ähnliche Nachrichten

Gehen Sie zur Busagentur des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine, um die neuen Broschüren Ihrer Lieblingslinien abzuholen!
Einige neue Funktionen kennzeichnen den Beginn des Schuljahres 2025/2026
- Linien 10 und 11: Der multimodale Umsteigeknoten von Marly-le-Roi wird von diesen beiden Linien definitiv auf der Bèque-Seite bedient (neue Nutzung der PEM-Bahnsteige finden Sie hier).
- Linie 21 : Die Abfahrt von der Haltestelle Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie erfolgt um 7:54 Uhr statt um 8:02 Uhr.
- Linie 18S : Die Abfahrtszeit der Haltestelle Jean Moulin am Freitag wird an 16:15 Uhr statt um 17:10 Uhr angepasst.
- Expresslinie A14 : Zwei neue Abfahrten finden um 9:00 Uhr von der Haltestelle Renaissance und um 17:00 Uhr von der Haltestelle La Défense - Terminal Jules Verne statt.
Nachfolgend finden Sie die detaillierten Fahrpläne der Buslinien des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine:
- Linie R1 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie R2N : Fahrplan hier verfügbar
- Linie R2S : Fahrplan hier verfügbar
- Linie R3N : Fahrplan hier verfügbar
- Linie R3S : Fahrplan hier verfügbar
- Linie R4 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie R5 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 8 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 9 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 10 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 11 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 12 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 15 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 18S : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 21 : Fahrplan hier verfügbar
- Linie 21S : Fahrplan hier verfügbar
- Linie TàD78 : Fahrplan hier verfügbar
- Express-Linie 1 : Fahrplan hier verfügbar
- Expresslinie A14 : Fahrplan hier verfügbar
- Abendlinie : Fahrplan hier verfügbar
- Linie N153 : Fahrplan hier verfügbar
Um alle Neuigkeiten aus Ihrem Gebiet zu finden, besuchen Sie unser X-Konto (ex-Twitter): @StGermain_IDFM