Ähnliche Nachrichten

Schulanfang 2025: Die neuen Fahrpläne sind verfügbar!

Nach dem Sommer kommt der Beginn des Schuljahres, ab Montag, dem 25. August, werden auf den Linien Ihres Territoriums neue Fahrpläne angewendet, um Ihre tägliche Rückkehr zu begleiten. Finden Sie sie hier!