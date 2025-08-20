Ähnliche Nachrichten

Schulanfang 2025: Die neuen Fahrpläne sind verfügbar!

Veröffentlicht am

Nach dem Sommer kommt der Beginn des Schuljahres, ab Montag, dem 25. August, werden auf den Linien Ihres Territoriums neue Fahrpläne angewendet, um Ihre tägliche Rückkehr zu begleiten. Finden Sie sie hier!

Gehen Sie zur Busagentur des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine, um die neuen Broschüren Ihrer Lieblingslinien abzuholen!

Einige neue Funktionen kennzeichnen den Beginn des Schuljahres 2025/2026

  • Linien 10 und 11: Der multimodale Umsteigeknoten von Marly-le-Roi wird von diesen beiden Linien definitiv auf der Bèque-Seite bedient (neue Nutzung der PEM-Bahnsteige finden Sie hier).
  • Linie 21 : Die Abfahrt von der Haltestelle Collège Hameau Sisley Pierre & Marie Curie erfolgt um 7:54 Uhr statt um 8:02 Uhr.
  • Linie 18S : Die Abfahrtszeit der Haltestelle Jean Moulin am Freitag wird an 16:15 Uhr statt um 17:10 Uhr angepasst.
  • Expresslinie A14 : Zwei neue Abfahrten finden um 9:00 Uhr von der Haltestelle Renaissance und um 17:00 Uhr von der Haltestelle La Défense - Terminal Jules Verne statt.

Nachfolgend finden Sie die detaillierten Fahrpläne der Buslinien des Territoriums von Saint Germain Boucles de Seine:

