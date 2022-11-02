Ähnliche Nachrichten

Die Verkehrswarnung ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit über den Status Ihres Netzwerkverkehrs, aber auch über bevorstehende Abweichungen informiert zu werden.
Es ermöglicht Ihnen, Ihre Reisen zu antizipieren oder bei unvorhergesehenen Störungen eine alternative Lösung zu finden.
Das Abonnieren ist ganz einfach:
1/ Erstellen Sie Ihr Konto, damit Ihre Zeilen in "Favoriten" erscheinen
2/ Wählen Sie in der App oder auf der Website von Île-de-France Mobilités Ihre Linie im Abschnitt Bewegen Sie mich > Fahrpläne
3/ Klicken Sie auf die kleine "Alarm"-Glocke
4/ Sie können auch die Tage und Uhrzeiten festlegen, an denen Ihre Warnungen empfangen werden