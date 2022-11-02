Ähnliche Nachrichten

Verfolgen Sie den Verkehr Ihrer Linien in Echtzeit in der Anwendung Île-de-France Mobilités.

Um den Verkehrsstatus auf Ihren Linien in Echtzeit zu erfahren, laden Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités herunter und abonnieren Sie Verkehrswarnungen.

Die Verkehrswarnung ermöglicht es Ihnen, in Echtzeit über den Status Ihres Netzwerkverkehrs, aber auch über bevorstehende Abweichungen informiert zu werden.

Es ermöglicht Ihnen, Ihre Reisen zu antizipieren oder bei unvorhergesehenen Störungen eine alternative Lösung zu finden.

Das Abonnieren ist ganz einfach:

Um dieses Video ansehen zu können, sollten Sie

1/ Erstellen Sie Ihr Konto, damit Ihre Zeilen in "Favoriten" erscheinen

2/ Wählen Sie in der App oder auf der Website von Île-de-France Mobilités Ihre Linie im Abschnitt Bewegen Sie mich > Fahrpläne

3/ Klicken Sie auf die kleine "Alarm"-Glocke

4/ Sie können auch die Tage und Uhrzeiten festlegen, an denen Ihre Warnungen empfangen werden

Installieren Sie die App Île-de-France Mobilités

