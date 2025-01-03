Ähnliche Nachrichten

Visuelles Kommunikationsmaterial im illustrierten Stil, in grünen, roten und weißen Farben, zum Thema Weihnachten.
Es enthält die folgenden textuellen und grafischen Elemente:
Oben im Visual:
Dunkelgrünes Banner mit weißem Text:
"WETTBEWERB VOM 1. BIS 24. DEZEMBER 2025"
In der Mitte, in einer großen abgerundeten roten Blase:
Hellgrüner Text:
"Versuchen Sie, eine Geschenkkarte im Wert von 100 € zu gewinnen"
Links neben dem Bild, Textfeld auf grünem Hintergrund:
"UM TEILZUNEHMEN, 3 SCHRITTE:
- Geben Sie im Kommentar den Namen der Bushaltestelle an, deren Foto jeden Tag auf dem X-Konto veröffentlicht wird@Melun_IDFM
- Like den Beitrag
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Konto abonniert haben
VIEL GLÜCK AN ALLE,
UND FROHE FEIERTAGE AUF UNSEREN LINIEN! »
Rechts neben dem Bild:
Illustration einer Bushaltestelle, die mit einer bunten Lichterkette geschmückt ist.
Daneben ein roter Schlitten voller Geschenkpakete mit den Nummern 1 bis 24, wie ein Adventskalender.
Rundherum ein paar Flocken und dekorative Sterne.
Unten rechts:
Logo "Île-de-France Mobilités".
Damit jeder die emblematischen Haltepunkte entdecken oder wiederentdecken kann, startet Île-de-France Mobilités auf dem X-Konto des Gebiets Grand Melun einen Adventswettbewerb, Errate den Stopp.
Spielprinzip
Vom 1. bis 24. Dezember 2025 wird täglich ein Foto einer Haltestelle auf dem Gebiet von Grand Melun, dessen Name unkenntlich gemacht wird, auf dem X @Melun_IDFM-Konto veröffentlicht. Ihre Aufgabe ist es, den vertretenen Stopp zu erkennen und seinen genauen Namen zu finden.
Wie kann man teilnehmen?
So bestätigen Sie einen Eintrag:
- Abonnieren Sie das X-Konto@Melun_IDFM
- Like den heutigen Beitrag
- Kommentieren Sie den heutigen Beitrag mit dem genauen Namen der fotografierten Haltestelle
Pro Tag und Person ist nur eine Antwort erlaubt. Jede richtige Antwort fügt eine Teilnahme an der endgültigen Verlosung hinzu, mit maximal 24 möglichen Einsendungen. Teilnahmeschluss ist der 30. Dezember 2025 um 23:00 Uhr.
Gewonnener Preis
Ein Teilnehmer wird am 31. Dezember 2025 nach dem Zufallsprinzip aus allen Personen gezogen, die mindestens eine richtige Antwort gegeben haben.
Der Gewinner des Hauptpreises gewinnt eine Mehrmarken-Geschenkkarte im Wert von 100 Euro und eine private Tour durch eines unserer Bus Operations Center im Gebiet von Grand Melun.