Ähnliche Nachrichten

Damit jeder die emblematischen Haltepunkte entdecken oder wiederentdecken kann, startet Île-de-France Mobilités auf dem X-Konto des Gebiets Grand Melun einen Adventswettbewerb, Errate den Stopp.

Spielprinzip

Vom 1. bis 24. Dezember 2025 wird täglich ein Foto einer Haltestelle auf dem Gebiet von Grand Melun, dessen Name unkenntlich gemacht wird, auf dem X @Melun_IDFM-Konto veröffentlicht. Ihre Aufgabe ist es, den vertretenen Stopp zu erkennen und seinen genauen Namen zu finden.