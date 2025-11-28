Actualités similaires

Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.

Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.

Nous vous donnons rendez-vous au :

Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil

400 Rue des 3 Tilleuls, 77000 Vaux-le-Pénil

Accès BUS : ligne 3607 arrêt Foch Niepce + 5 minutes de marche à pied

Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.