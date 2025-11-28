Actualités similaires

Visitez le Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil et découvrez son fonctionnement. Rendez-vous le dimanche 21 septembre de 9h30 à 11h00 ou de 11h30 à 13h00.
Les bus vous passionnent ou vous êtes simplement curieux de connaître le fonctionnement d'un Centre Opérationnel Bus ?
A l’occasion des Journées du Patrimoine et de la Semaine de la Mobilité du 16 au 22 septembre 2025, Île-de-France Mobilités vous invite à une visite guidée du Centre Opérationnel Bus (COB) de votre territoire pour découvrir les coulisses du monde des transports : le métier de conducteur, l’atelier de maintenance, le Poste de Commandement Centralisé (PCC), le parc de véhicules et bien plus encore !
Rencontrez nos équipes au COB de Vaux-le-Pénil le dimanche 21 septembre de 9h30 à 11h00 ou de 11h30 à 13h00.
Les inscriptions sont possibles pour les personnes majeures ou mineures de plus de 16 ans avec autorisation parentale. Les enfants de moins de 16 ans devront être accompagnés d’un majeur.
Nous vous contacterons par mail pour confirmer votre présence.
Nous vous donnons rendez-vous au :
Centre Opérationnel Bus de Vaux-le-Pénil
400 Rue des 3 Tilleuls, 77000 Vaux-le-Pénil
Accès BUS : ligne 3607 arrêt Foch Niepce + 5 minutes de marche à pied
Parking visiteurs pour ceux qui souhaitent venir en voiture.
Pour en savoir plus et retrouver l’ensemble des infos trafic et actualités de votre territoire, rendez-vous sur notre compte X : @Melun_IDFM