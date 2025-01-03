Actualités similaires

Les équipes du territoire de Grand Melun seront présentes sur le territoire pour vous offrir les services suivants :
- Présentation de l’offre de transport ;
- Promotion des services pour les voyageurs ;
- Vente et rechargement de titres de transport, abonnements, et Passe Navigo.
Profitez d’informations disponibles en libre-service ou auprès de nos conseillers en mobilités, qui vous proposeront des solutions de transport personnalisées adaptées à vos besoins.
Voici les dates et lieux où vous pourrez rencontrer l’agence mobile :
- Villaroche, le 28 janvier de 11h à 13h - Colissimo
- La Rochette, le 3 février et le 3 mars de 9h à 12h30 - Le Rocheton
- Melun, le 4 février et le 4 mars de 9h à 12h30 - Place Praslin
- Melun, le 6 février et le 6 mars de 9h à 12h30 - Centre Hospitalier
- Dammarie-les-Lys, le 5 février et le 5 mars de 9h à 12h30 - Espace Albert Schweitzer
- Dammarie-les-Lys, le 27 février et le 27 mars de 9h à 12h30 - Chamlys
- Le Mée-sur-Seine, le 26 février et le 26 mars de 9h30 à 12h30 - Parvis de la gare de Melun