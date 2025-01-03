Actualités similaires

L’agence mobile de Grand Melun, elle a tout d’une grande !

L’agence mobile se déplace dans le Grand Melun pour vous simplifier la mobilité : présentation des services, vente et rechargement de titres de transport, et conseils personnalisés. Profitez-en pour découvrir des solutions adaptées à vos besoins !

Les équipes du territoire de Grand Melun seront présentes sur le territoire pour vous offrir les services suivants :

  • Présentation de l’offre de transport ;
  • Promotion des services pour les voyageurs ;
  • Vente et rechargement de titres de transport, abonnements, et Passe Navigo.

Profitez d’informations disponibles en libre-service ou auprès de nos conseillers en mobilités, qui vous proposeront des solutions de transport personnalisées adaptées à vos besoins.

Voici les dates et lieux où vous pourrez rencontrer l’agence mobile :

  • Villaroche, le 28 janvier de 11h à 13h - Colissimo
  • La Rochette, le 3 février et le 3 mars de 9h à 12h30 - Le Rocheton
  • Melun, le 4 février et le 4 mars de 9h à 12h30 - Place Praslin
  • Melun, le 6 février et le 6 mars de 9h à 12h30 - Centre Hospitalier
  • Dammarie-les-Lys, le 5 février et le 5 mars de 9h à 12h30 - Espace Albert Schweitzer
  • Dammarie-les-Lys, le 27 février et le 27 mars de 9h à 12h30 - Chamlys
  • Le Mée-sur-Seine, le 26 février et le 26 mars de 9h30 à 12h30 - Parvis de la gare de Melun

