Actualités similaires

Les équipes du territoire de Grand Melun seront présentes sur le territoire pour vous offrir les services suivants :

Présentation de l’offre de transport ;

Promotion des services pour les voyageurs ;

Vente et rechargement de titres de transport, abonnements, et Passe Navigo.

Profitez d’informations disponibles en libre-service ou auprès de nos conseillers en mobilités, qui vous proposeront des solutions de transport personnalisées adaptées à vos besoins.

Voici les dates et lieux où vous pourrez rencontrer l’agence mobile :