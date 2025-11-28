Actualités similaires

Afin de permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir les points d'arrêt emblématiques, Île-de-France Mobilités lance sur le compte X du territoire de Grand Melun un jeu concours de l'Avent, Devine l’arrêt.

Principe du jeu

Du 1er au 24 décembre 2025, une photo d’un arrêt situé sur le territoire de Grand Melun dont le nom sera flouté, est publiée chaque jour sur le compte X @Melun_IDFM. Votre mission consiste à reconnaitre l'arrêt représenté et de retrouver son nom exact.