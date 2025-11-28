Actualités similaires

Visuel de communication au style illustré, aux couleurs vertes, rouges et blanches, sur le thème de Noël.
Il contient les éléments textuels et graphiques suivants :
En haut du visuel :
Bandeau vert foncé avec texte blanc :
« JEU CONCOURS DU 1ER AU 24 DÉCEMBRE 2025 »
Au centre, dans une grande bulle rouge arrondie :
Texte vert clair :
« Tentez de remporter une carte cadeau d’une valeur de 100 € »
À gauche du visuel, zone texte sur fond vert :
« POUR PARTICIPER, 3 ÉTAPES :
- Indiquez en commentaire le nom de l’arrêt de bus dont la photo est publiée chaque jour sur le compte X @Melun_IDFM
- Likez le post
- Assurez-vous d’être abonné au compte
BONNE CHANCE À TOUS,
ET JOYEUSES FÊTES SUR NOS LIGNES ! »
À droite du visuel :
Illustration d’un arrêt de bus décoré avec une guirlande lumineuse multicolore.
À côté, un traîneau rouge débordant de paquets cadeaux numérotés de 1 à 24, comme un calendrier de l’Avent.
Autour, quelques flocons et étoiles décoratives.
En bas à droite :
Logo « Île-de-France Mobilités ».
Afin de permettre à chacun de découvrir ou redécouvrir les points d'arrêt emblématiques, Île-de-France Mobilités lance sur le compte X du territoire de Grand Melun un jeu concours de l'Avent, Devine l’arrêt.
Principe du jeu
Du 1er au 24 décembre 2025, une photo d’un arrêt situé sur le territoire de Grand Melun dont le nom sera flouté, est publiée chaque jour sur le compte X @Melun_IDFM. Votre mission consiste à reconnaitre l'arrêt représenté et de retrouver son nom exact.
Modalités de participation
Pour valider une participation :
- Abonnez-vous au compte X @Melun_IDFM
- Aimez la publication du jour
- Commentez la publication du jour avec le nom exact de l’arrêt photographié
Une seule réponse est autorisée par jour et par personne. Chaque bonne réponse ajoute une participation au tirage au sort final, avec un maximum de 24 participations possibles. La clôture des participations a lieu le 30 décembre 2025 à 23h00.
Lot mis en jeu
Un participant sera tiré au sort le 31 décembre 2025 parmi l’ensemble des personnes ayant donné au moins une bonne réponse.
Le grand gagnant remportera une carte cadeau multi-enseignes d’une valeur de 100 euros ainsi qu'une visite privée de l'un de nos Centres Opérationnels Bus du territoire de Grand Melun.