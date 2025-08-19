Ähnliche Nachrichten

Besuchen Sie das Bus Operational Center von Lieusaint und entdecken Sie, wie es funktioniert. Wir sehen uns am Mittwoch, den 17. September von 10 bis 12 Uhr oder von 14.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag, den 20. September von 10 bis 12 Uhr.
Haben Sie eine Leidenschaft für Busse oder sind Sie einfach neugierig, wie ein Bus Operational Center funktioniert?
Anlässlich der Tage des Kulturerbes und der Mobilitätswoche vom 16. bis 22. September 2025 lädt Île-de-France Mobilités Sie zu einer Führung durch das Bus Operational Center (COB) in Ihrem Gebiet ein, um einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Transports zu werfen : den Beruf des Fahrers, die Wartungswerkstatt, den zentralen Kommandoposten (PCC), Der Fuhrpark und vieles mehr!
Treffen Sie unsere Teams im COB von Lieusaint am Mittwoch, den 17. September 2025 von 10 bis 12 Uhr oder von 14.30 bis 16.30 Uhr und am Samstag, den 20. September von 10 bis 12 Uhr.
Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.
Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:
Bus-Einsatzzentrale Sénart
Avenue René Cassin 77127 Lieusaint
BUS-Anfahrt: Linien 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 oder Tzen1 + 3 Minuten zu Fuß
Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten.