Ähnliche Nachrichten

Anmeldungen sind für Erwachsene oder Minderjährige über 16 Jahre mit elterlicher Genehmigung möglich. Kinder unter 16 Jahren müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Wir werden Sie per E-Mail kontaktieren, um Ihre Teilnahme zu bestätigen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei:

Bus-Einsatzzentrale Sénart

Avenue René Cassin 77127 Lieusaint

BUS-Anfahrt: Linien 3703, 3704, 3714, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3751, 3752, 3755, 3771, 3772, 7715 oder Tzen1 + 3 Minuten zu Fuß

Besucherparkplatz für diejenigen, die mit dem Auto anreisen möchten.