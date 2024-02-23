Ab Montag, dem 26. Februar 2024, haben Sie jeden Abend ab 22 Uhr die Möglichkeit, den Fahrer Ihrer Linie 6134 zu bitten, Sie so nah wie möglich an Ihrem Ziel zwischen zwei Bushaltestellen anzuhalten.

Wo kann ich aussteigen?

Die beantragte Haltestelle muss sich auf der Strecke der Linie 6134 zwischen zwei Haltestellen befinden. Der Fahrer entscheidet über den genauen Abstiegsort, natürlich so nah wie möglich an Ihrem Ziel, aber auch gut beleuchtet, mit guter Sicht und in absoluter Sicherheit.

Wie gebe ich an, wo ich aussteigen möchte?

Alles, was Sie tun müssen, ist, den Fahrer spätestens einen Stopp vor Ihrem Ziel zu benachrichtigen. Der Abstieg erfolgt dann nur noch durch die Vordertür. Mit diesem neuen Gerät können Sie nicht nur von einem sichereren Service profitieren, sondern auch Zeit sparen, indem Sie näher an Ihr endgültiges Ziel heranrücken.

Eine Frage zu diesem Gerät?

Konsultieren Sie die diesem Thema gewidmete Seite , indem Sie hier klicken.